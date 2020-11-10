ФАН выяснил, как проходит дезинфекция подъездов и остановок в Крыму

Власти крымских городов стараются принимать все возможные меры для того, чтобы обезопасить население. Так, корреспонденту ФАН удалось выяснить, как проходит дезинфекция остановок общественного транспорта и лавочек в парках в Севастополе, а также подъездов домов и детских площадок в Алуште.

В Алуште муниципальные предприятия и управляющие компании недавно приступили к дезинфекции подъездов многоквартирных домов, детских площадок, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования. Специальные средства, безопасные для людей и животных, убивают вирус со всех поверхностей буквально за 30 минут.

«Согласно распоряжению оперативного штаба Алуштинской администрации, в городе производится санитарная обработка хлорсодержащим обеззараживающим раствором подъездов в многоквартирных домах: входных дверей, поручней, почтовых ящиков, где есть лифты, обрабатываются лифтовые кабины. На данный момент обработка проводится в каждом подъезде один раз в неделю. В зависимости от ситуации и поступающих распоряжений это количество варьируется. Всего у нас 394 подъезда в 117 домах», — рассказал начальник участка МУП УГХ Александр Савельев.

В Севастополе одним из учреждений, которое занимается дезинфекцией городских объектов, остановочных комплексов, является ГБУ «Парки и скверы». В учреждении рассказали, что для обработки малых архитектурных форм и общественных пространств используется средство «Дезарин» — это многофункциональный дезинфицирующий препарат, который активен в отношении многочисленных вирусов и бактерий. Бригады работают ежедневно.