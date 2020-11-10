Погибших от ковида врачей Крыма наградят посмертно «За верность долгу»



Крымских врачей, работавших в «красной зоне» и погибших от коронавируса, отблагодарят за работу государственной наградой «За верность долгу». Это решение приняли на заседании Комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения. Единственным вопросом на повестке дня было решение о награждении крымских медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. Для этого депутаты крымского совета собрались лично, потому что посчитали этот вопрос важным. До этого все собрания проходили онлайн.

Более 1500 медработников – врачей «красной зоны» в ковидных госпиталях и сотрудников скорой помощи из 34-х медучреждений полуострова – получат государственные награды, из них 673 сотрудника получат награды от крымского парламента.

Высшую награду республики – орден «За верность долгу» – решили присвоить двум погибшим от коронавируса врачам: заместителю главврача по медчасти Нижнегорской районной больницы Виктории Андрейченко и анестезиологу-реаниматологу Ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства Сергею Солнцеву.

«Он умер, спасая больных, не покидал рабочее место, пока мог. Одна рука находилась под капельницей, а другой он настраивал оборудование», – с горечью в голосе проговорила на заседании председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

ФАН удалось связаться с племянницей Сергея Солнцева Александрой Парфеновой. Она говорит, что хоть со смерти родного ей человека прошло уже больше 40 дней, воспоминания о дяде – враче с большой буквы – даются ей тяжело.

«О награждении моего дяди наградой мне стало известно только сейчас от вас. Я считаю, что Ялта потеряла одного из лучших врачей города. Для многих, кто его знал, это большое горе», – поделилась Александра.

Племянница помнит Сергея Солнцева как отзывчивого и доброго человека, который всегда подаст руку в трудную минуту. Рассказывает, что коллектив отделения интенсивной терапии его очень уважал и ценил. Сергей Солнцев в медицине проработал более 30 лет, был врачом на скорой помощи и многим спас жизнь.

ФАН: Какими качествами характера необходимо обладать, чтобы вот так выйти на передовую и помогать людям, даже лежа под капельницей?

«Он жил своей работой, и для него помощь людям это всегда было важным. Его характер был несгибаем, а личность сильной. Очень жаль, что награда будет вручена посмертно», – сказала племянница погибшего врача из Ялты.

Еще одну награду вручат родственникам Виктории Андрейченко (на фото выше). Много лет она проработала в Нижнегорской районной больнице, в последние годы — заместителем главного врача по медицинской части.

Она была высококвалифицированным специалистом, хорошим организатором, готовым всегда прийти на помощь и пациентам, рассказали коллеги Виктории Андрейченко. Ей было 54 года, когда она умерла.

«Ее жизнь – пример самоотверженной преданности профессии и служению людям. Виктория Джоржевна была отзывчивым и чутким человеком, который никогда не оставался равнодушным к проблемам окружающих ее людей, поддерживала людей и словом, и делом, при этом очень часто отодвигала свои личные интересы на второй план», – вспоминают Викторию в коллективе Нижнегорской районной больницы.

Кроме награды «За верность долгу» еще одному медику будет присвоено звание «Заслуженный врач Республики Крым», 118 человек получат грамоты Президиума Госсовета республики, 210 – благодарности, 76 – ценные подарки и 226 – благодарственные письма Председателя Госсовета республики.

Церемонию награждения, если позволит обстановка по коронавирусу, планируют провести торжественно и с соблюдением санитарных норм.

Российские врачи ежедневно, не жалея сил и времени, помогают россиянам в лечении коронавируса и других заболеваний. Трудности, возникшие в стране из-за ковида, заставили мобилизоваться всю медицинскую систему. ФАН призывает граждан соблюдать меры предосторожности и рекомендации врачей, чтобы защитить себя и своих близких.