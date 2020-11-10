Шаг к международному признанию: в Крыму открыли консульство Никарагуа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАГ: Крым сделал еще один важный шаг к международному признанию

ЕЩЕ: Открытием консульства Никарагуа Крым сделал важный шаг к признанию

В Симферополе 10 ноября открыли Консульское учреждение Никарагуа. Оно стало первым зарубежным представительством в Крыму. На торжественное открытие прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Накануне она уже посетила Аджимушкайские каменоломни и гору Митридат в Керчи.

Сначала в Симферополе провели встречу с участием главы Республики Крым Сергея Аксенова, посла Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес и почетного консула Никарагуа в Республике Крым Олега Белавенцева.

По словам Аксенова, правительство Крыма настроено на конструктивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество по различным направлениям с Республикой Никарагуа в вопросах образования и бизнеса.

Затем в ходе мероприятия состоялась торжественная церемония передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства в Крыму. Посол Никарагуа в РФ передала копию патента бывшему полномочному представителю Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олегу Белавенцеву, который был утвержден руководством Никарагуа в качестве почетного консула в Крыму.

Олег Белавенцев поблагодарил руководство Республики Никарагуа за поддержку выбора крымчан в 2014 году, а также отметил, что на данном этапе есть все возможности для дальнейшего развития сотрудничества между Крымом и Никарагуа.

Никарагуанский посол достаточно хорошо говорит по-русски и уже в новой резиденции обратилась к журналистам на родном для них языке.

В своем Телеграм-канале политолог Иван Мезюхо подчеркнул, что сегодняшнее открытие консульства имеет важное политическое значение.

«Даже просто официальный визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес на полуостров уже сам по себе является очередным небольшим шагом для международного признания российского статуса Крыма. Почетное консульство – это учреждение, имеющее правовой статус... Обычно, почетные консулы занимаются торговым посредничеством, что так актуально для санкционного Крыма. Того глядишь, и президент Никарагуа Даниэль Ортега приедет в Крым… Человек он смелый, революционер, вряд ли боится санкций», - написал Мезюхо.

Консульство располагается на втором этаже большого административного здания недалеко от центра Симферополя (позже планируют выделить для консульства другое помещение).

Республика Никарагуа признала Крым российским в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове был назначен Олег Белавенцев, из-за чего Украина инициировала применение «жестких секторальных санкций» против Никарагуа. Из-за сегодняшнего открытия консульства в Крыму Киев также пообещал Никарагуа санкции. На сайте МИД Украины даже появилось официальное заявление, в котором выражается решительный протест в связи с поездкой в Крым посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес.