Посетившие Крым туристы восхитились красотой цветущего Ботанического сада

Крым, 10 ноября. Традиционный Бал хризантем в Никитском ботаническом саду восхитил посетивших его туристов и жителей города. 500 видов хризантем благоухают и поражают своей красотой. Это самая большая коллекция хризантем в России. О том, какие новые виды цветов появились в саду, ФАН рассказала куратор коллекции крупноцветковых хризантем Наталья Смыкова.

«В этом году на выставочном участке представили рекордное число сортов и форм хризантем – 500, из них 180 крупноцветковых и 320 – мелкоцветковых. Из новинок здесь есть 8 крупноцветковых иностранных сортов и 15 – селекции сада. Из мелкоцветковых – 36 гибридных форм новинок селекции НБС и 6 сортов интродукции, то есть это сорта иностранных селекций, привлеченные в коллекции для изучения и включения в селекционный процесс», - рассказала специалист.

Как выбирают королеву Бала

Выбирать Королеву могут все желающие. Посетители берут на территории сада специальные бланки и, прогуливаясь по выставке, голосуют за понравившийся сорт. После окончания голосования, среди крупноцветковых хризантем выберут Королеву бала, среди мелкоцветковых – Принцессу. В этом году голосование проводится как очно, так и онлайн на странице сада.

Что касается имен разных хризантем, то, как говорит Наталья Смыкова, название сортам дают и сотрудники ботанического сада, а в последние годы гибридным формам дают имена и сами посетители – были предложены такие варианты: «Волшебная флейта», «Веселая дама», «Мисс вселенная», «Марсианка», «Жоржета», «Виолетта». Предложений по названия была масса, подчеркивает специалист.

Также НБС иногда дает особенным сортам знаковые имена. Допустим, одну гибридную форму по просьбе администрации Дома-музея им. А.П. Чехова назвали «Белая дача» в честь важного события - в следующем году музей отметит столетие.

«Я поражена таким обилием цветов. Это просто невероятная красота! Если честно, никогда вживую не видела столько хризантем. А запах – просто невероятный. Если бы могла, то забрала бы и с собой домой горшочек с цветами для рассады, да ехать далеко. Не думала даже, что здесь будет так много людей в ноябре», - поделалась с ФАН впечатлениями Ольга из Серпухова.

Кроме Бала хризантем, который ежегодно начинается в конце октября и охватывает весь ноябрь, с начала весны в саду проходят и другие яркие мероприятия. Сначала в марте начинается Парад тюльпанов, затем следует Сирень победы, далее – Карнавал ирисов, следом – Розовый вальс, после гости могу наблюдать период цветения лилейников, затем канн и клематисов, а осенью уже наблюдать хризантемы. Круглогодично гостей радует зеленый лабиринт и кактусовая оранжерея.

Для ирисов в планах, говорит Наталья Смыкова, – выделить еще больше территорию и высадить ее всю цветами. Голосование за Королеву и Принцессу бала продлится до конца ноября.