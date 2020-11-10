Властям Крыма придется изъять часть земельных участков для новой трассы

Симферополь, 10 ноября. Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов посетил общественные слушания по вопросу строительства юго-восточного обхода Симферополя. Слушания прошли в селе Доброе Симферопольского района. Несмотря на рабочий день, мероприятие посетило более 350 человек. По итогам слушаний Евгений Кабанов дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН.

«Сегодня мы провели общественные слушания. Это предусмотрено градостроительным кодексом для утверждения детального плана территорий. Был определен жителями Добровской долины вариант, который проходит вблизи танкового полигона. По этому варианту предусмотрено меньшее количество сносов, поэтому учли, скажем так, все мнения. Безусловно, были и отрицательные мнения по этому варианту. Но в случае, если тот или иной объект недвижимости будет подвержен изъятию в государственную собственность, физическому лицу либо юридическому лицу будет выплачена вся законная компенсация по действующему законодательству. У нас есть положительные примеры – по трассе «Таврида» у нас было более 1600 участков», — пояснил вице-премьер.

Евгений Кабанов заверил, что все спорные вопросы с недвижимостью он намерен решать с людьми индивидуально.

«Если будут какие-то мнения, что недостаточная компенсация, то мы садимся с каждым человеком и стараемся найти компромисс. Если человек посчитал свой объект, условно, в тысячу рублей, а эксперт – в сто, тогда будем садиться и договариваться. Но таких прецедентов по трассе «Таврида» у нас были единицы», — добавил Кабанов.

Ранее ФАН сообщал, что, согласно одному из вариантов, новая трасса пройдет вдоль действующего полигона Минобороны с переходом в действующую дорогу на Алушту в районе остановки «Перевальное-1». По предварительным данным, в случае его реализации под изъятие попадают 172 участка земли, около 20 из которых с жилыми домами.