В аэропорту Крыма появился памятник великому художнику Ивану Айвазовскому

На привокзальной площади нового Симферопольского аэропорта состоялось открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Подробнее читайте в материале ФАН.

В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук, генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин и другие почетные гости.

Скульптурная композиция имеет высоту 3,5 метров и вес более четырех тонн. Она была создана народным художником России академиком Салаватом Щербаковым, ранее прославившимся такими работами, как скульптура «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве. Скульптура была подарена новому симферопольскому аэропорту в честь присвоения ему имени великого российского художника Ивана Айвазовского.

Композиция представляет собой бюст художника на мраморном постаменте, расположенном около фонтана на привокзальной площади. Взгляд Айвазовского обращен в сторону нового терминала, очертаниями похожего на морскую волну. В его руках палитра и кисть. Памятник изготавливался в мастерских Москвы и города Кропоткин (Краснодарский край). Работа над ним заняла около полугода.

«Я, в первую очередь, от имени руководства Государственного совета, Владимира Андреевича Константинова, всего депутатского корпуса выражаю благодарность организаторам, инициаторам, и, конечно же, самому скульптору за такой подарок для нашего замечательного аэропорта. Я думаю, что сегодня, еще раз на весь Мир прозвучит с гордостью имя Айвазовского, республики Крым, города Симферополя, и наших самых главных ворот Крыма – аэропорта города Симферополя», — сказал Алексей Черняк.

Генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин:

«Выдающийся художник, крымчанин Иван Константинович Айвазовский, известен во всем мире как непревзойденный маринист. Он как никто другой мог передать красоту моря и в штиль, и в бурю. Новый терминал аэропорта выполнен в архитектурной концепции, которая делает его похожим на морскую волну, что напрямую перекликается с творчеством Айвазовского. Установленный на привокзальной площади памятник символизирует неразрывную связь аэропорта Симферополь с именем великого мариниста. Уверен, что он станет еще одним символом нового аэровокзального комплекса и будет радовать наших пассажиров и гостей. Благодарю автора проекта «Аллея российской славы» за такой великолепный подарок».

Кроме заслуг художественных, в ходе торжественного мероприятия почетные гости отметили и другие не менее важные заслуги Ивана Айвазовского перед Отечеством.

«Мне хочется повторить, что это не только памятник гениальному художнику-маринисту, члену четырех европейских академий художеств, профессору Петербуржской академии художеств, живописцу Главного морского штаба России, действительному тайному советнику, почетному гражданину нашего города. Но это памятник человеку, который занимал выраженную гражданскую позицию, и который очень много сделал для развития и процветания нашего с вами Крыма. В частности, Айвазовский был автором и участником двух крупных транспортных проектов в Восточном Крыму. Он лоббировал проведение железнодорожной ветки в Феодосию и организовывал реконструкцию феодосийского морского порта», — добавила директор картинной галереи имени Айвазовского Татьяна Гайдукова в Феодосии.

Справка ФАН: Великий русский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский родился и жил в Феодосии в 1817 году. В этом городе он основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Умер Иван Константинович на рубеже столетий — в 1900 году.

Конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России прошел в 2018 году. Народным голосованием аэропорту Симферополь было присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Проект «Аллея российской славы» был запущен в 2008 году по инициативе Михаила Сердюкова. За это время в рамках проекта в 12 странах было установлено более 1500 памятников и бюстов известных соотечественников.