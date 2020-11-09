Команде губернатора Севастополя предстоит решить острые для города вопросы

На заседании правительства Севастополя 9 ноября стало известно, кого глава города Михаил Развожаев назначил руководителями департаментов.

Напомним, после избрания губернатором у Развожаева был месяц на формирование нового правительства. О кадровых и структурных изменениях правительства ФАН писал ранее.

«На прошедшей неделе основные назначения в новой структуре правительства состоялись. Но назначения будут продолжаться», — подчеркнул Михаил Развожаев на заседании правительства.

Подробнее о кадровых изменениях правительства Севастополя корреспондент ФАН поговорил с политическим блогером Ларисой Петренко, политологом Сергеем Юхиным и севастопольским журналистом Александром Бородавченко.

Директором департамента здравоохранения в новом правительстве становится Екатерина Кормачева, пока с приставкой исполняющей обязанности. Кормачева заняла место Сергея Шеховцова, куда перешел работать экс-директор департамента пока неизвестно.

«Замена в Севздраве — давно назревшее решение, если вспомнить, что правоохранительные органы продолжают работать по деятельности этого департамента. Не исключено, что Развожаев продолжит поиски кандидатуры на эту должность, пока и. о. будет заместитель Шеховцова», — считает Лариса Петренко.

Свой пост покидает директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Левашов. Вместо него ДИЗО будет руководить Оксана Кузнецова.

Сергей Бездольный, ранее возглавлявший департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления, становится директором появившегося департамента внутренней политики Севастополя.

«Появление департамента внутренней политики продиктовано необходимостью организации новой системы взаимодействия чиновников, депутатов, общественников и представителей средств массовой информации, про которую постоянно говорит Михаил Развожаев. Мы видим, что сейчас выбран курс на отлаживание этой системы. Нельзя не отметить и назначение Сергея Толмачева советником губернатора по внутренней политике, появление политтехнолога такого уровня в роли строителя политической жизни в регионе непременно скажется на систематизации тех или иных политических процессов, проходящих в Севастополе», — говорит севастопольский журналист Александр Бородавченко.

Вадим Кирпичников теперь возглавляет образовавшийся в ходе реструктуризации орган — департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования.

«Объединение сельхоза и управления рынков выглядит логичным, если вспомнить о том, что правительство планировало реализовать программу «Покупай севастопольское». Суть заключается в том, что местные сельхозпроизводители получат торговые места без конкурса, для сезонной продажи своей продукции без высоких наценок посредников. Программа так и осталась нереализованной. Схема организации торговой деятельности в Севастополе вызывает много вопросов и жалоб предпринимателей. Но Вадим Кирпичников сумел не только сохранить, но и укрепить свои позиции», — обосновывает Петренко.

Изменения не коснулись следующих чиновников:

Евгений Горлов так и продолжает руководить департаментом городского хозяйства.

Денис Профатилов далее будет отвечать за департамент экономического развития.

Алексей Краснокутский, проявивший себя во время первой волны COVID-19, остается на своих позициях и руководит департаментом общественной безопасности.

Директор департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко также остается на своей должности, которую он занимает с момента ее появления в июле 2015 года.

Максим Жукалов возглавляет департамент градостроительства и архитектуры.

Елена Богомолова отвечает за работу департамента образования и науки.

Илларион Гапицонов — директор департамента капитального строительства.

Юлия Гаврилова теперь возглавляет департамент природных ресурсов и экологии, ранее являвшийся управлением.

Осипова Александра становится директором департамента цифрового развития Севастополя. Департамент образовался ввиду реорганизации из главного управления информатизации и связи.

Штоп Владимир остается директором департамента финансов.

О том, какие вопросы предстоит решать новому правительству, ФАН рассказал политолог Сергей Юхин.

«Мы должны понимать, что Михаил Развожаев формирует правительство, которому предстоит осуществить ряд важнейших для города проектов. Команда губернатора должна будет решить вопрос водообеспечения Севастополя, наконец-то построить КОС «Южные», которые предыдущий губернатор не смог сделать. Построить медкластер, крайне необходимый Севастополю. Внедрить новые системы, направленные на цифровизацию региона и многое другое. Цель — сделать Севастополь современным, комфортным городом, настоящей южной столицей России», — считает Юхин.

Уже 10 ноября состоится утверждение заместителей губернатора Севастополя депутатами Законодательного Собрания региона. В числе новых заместителей оказался Игорь Михеев — он будет курировать, образование, науку, культуру, спорт и молодежную политику Севастополя.