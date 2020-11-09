Аксенов рассказал, сколько воды осталось в водохранилищах Крыма

Симферополь, 9 ноября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время совещания по вопросу водоснабжения Симферополя сообщил, сколько на данный момент на полуострове есть воды в водохранилищах.

«В общем у нас 12 миллионов кубометров в трех водохранилищах. Притоков не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть», — сказал он.

По его словам, испарение водных ресурсов замедлилось из-за похолодания, но ситуацию могут улучшить лишь «системные осадки». Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время на нужды Симферополя будут переброшены дополнительные объемы воды из подземных источников.

Отметим, что на прошлой неделе Крым накрыли сильнейшие дожди. Эксперты рассказали ФАН, помогли ли они частично наполнить водой водохранилища Севастополя и городов Крыма.