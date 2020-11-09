ФАН выяснил, как в Севастополе лечат на дому заболевших коронавирусом

Севастополь, 9 ноября. В Севастополе уже несколько недель в домашних условиях лечатся пациенты с COVID-19, если болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Такое решение было принято губернатором города Михаилом Развожаевым. ФАН выяснил, как проходит лечение севастопольцев, находящихся дома.

«Это сделано для того, чтобы не перегружать и так работающую на пределе медицину. Да и для пациентов комфортнее. Представьте, у человека нет ни температуры, ни других симптомов, а мы его на 14 суток в больнице закрываем! Это неправильно. Дома куда легче», — рассказывает нам сотрудник одной из городских больниц Севастополя.

С 16 октября в городе организована амбулаторная помощь на дому пациентам с положительным результатом на COVID-19, но с протекающей в легкой форме болезнью. У каждого пациента свой лечащий врач, а медикаменты выписываются по показаниям.

Лечение на дому не означает, что пациент может ходить на работу или в магазин за покупками. Обязательным условием является соблюдение всех ограничительных мер. Человек должен находиться только дома.

О том, как проходит лечение на дому, с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился Виктор Цариков, житель Севастополя, переболевший COVID-19.

«Я сдал тест, оказалось, что я болен. Никаких симптомов: нет кашля, нет температуры, поэтому меня оставили лечить дома. На следующий день приехали медики и сделали тест моей жене. Нам звонили доктора, спрашивали, как наше самочувствие, не нужна ли нам помощь. Хорошо, что это все прошло в легкой форме», — говорит Виктор.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил пациент может быть привлечен к административной ответственности, а в случае массового заболевания граждан или летального исхода и того больше — к уголовной.

Каждый пациент оформляет добровольное согласие на получение медицинского обслуживания на дому и обязательство соблюдать режим самоизоляции. Также эти правила доводятся и до контактных членов семьи.

«Мы подписали бумаги — этакую инструкцию, что и как делать. Конечно, мы соблюдали режим, а продукты нам привозили друзья. Они оставляли продукты под дверью, а мы их потом забирали», — рассказал севастополец.

Но не у всех пациентов есть друзья или родственники в городе, в таком случае на помощь приходит созданный по поручению Михаила Развожаева волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь».

«Сегодня такое время, когда мы должны помогать друг другу. Наши волонтеры именно такие — с добрым сердцем и готовы прийти на помощь к тем, кому она действительно необходима. У нас есть добровольцы, которые помогают людям с положительным результатом на COVID-19. Это такая же доставка продуктов первой необходимости, хозяйственных принадлежностей, медикаментов», — поделилась координатор волонтерского штаба Виктория Кашлякова.

Волонтеры соблюдают все меры предосторожности. Они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и перед каждым выездом на адрес проходят повторный инструктаж.

«Контакта у волонтера и пациента нет, волонтер оставляет покупку на пороге квартиры», — добавила Кашлякова.

Ранее специалисты Минздрава ЮФО оценили качество лечения пациентов с COVID-19 в Севастополе. Они считают, что ситуация абсолютно стабильна, а система здравоохранения устойчива и полностью отвечает биологическим рискам.

Кроме того, в городе продолжается строительство дополнительного модуля в инфекционной больнице. Он будет рассчитан на 34 мельцеровских бокса с размещением по два человека в каждом. Летом 2020 года в Севастополе всего за месяц уже был введен в эксплуатацию подобный бокс. Так что при строительстве нового модуля был учтен предыдущий опыт.