Пловцы преодолели 555 км из Новороссийска в Севастополь в честь Победы

Севастополь, 8 ноября. На мысе Хрустальном в Севастополе финишировали участники «Заплыва Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время заплыва участники держали над водой портреты защитников Родины, Героев Советского Союза. В Севастополе участников встретили жители и гости города, а также местные моржи.

«Это не просто заплыв, а это патриотический заплыв. Это порыв души и сердца – почтить память павших и защитивших нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Мы плыли тоже, как на войне. Потому что были свои трудности. Тяжело было сидеть в лодке на ветру, пронизывающем до костей. А после заплыва с рюкзаком идти высоко в гору в отель», — сравнила заплыв с десантом морской пехоты участница марафона Елена Семенова из Ульяновска.

Заплыв объединил более 50 человек из разных регионов страны. Старт был дан в Новороссийске 22 октября, почти за 2,5 недели участники преодолели 555 километров.

«Мы стали одной дружной командой, которая проявила волю к победе и сумела преодолеть все трудности на пути к цели», — рассказал ФАН организатор и участник заплыва Александр Брылин.

Он добавил, что заплыв был очень непростым. У крымского побережья температура воды составляет 16-17 градусов, что не очень холодно при активном плаванье, однако длительно находиться в такой воде непросто. Особо сложным для участников оказалось даже не то, что нужно было плыть в штормящем море, а выходить на берег во время сильного волнения.

«Самым юным участником заплыва стал Арсений Агарков, ему всего 7 лет. На финише проплыл с портретом прадеда. А самым приятным моментом финиша оказалась полевая кухня с наваристым борщом и пловом, что после холодной морской воды оказалось как раз кстати», — рассказали корреспонденту ФАН участники эстафеты.

В заплыве принимали участие пловцы из Тюмени, Краснодара, Сахалина, Камчатки, Благовещенска, Хабаровска, Новороссийска, Анапы, городов Крыма и Севастополя. Спортсменов всегда сопровождали катера, судно со спасателями и врачами