Юго-Восточный транспортный обход Симферополя не затронет полигон Минобороны

Симферополь, 6 ноября. Юго-Восточный транспортный обход Симферополя не будет затрагивать полигон Министерства обороны. Об этом в ходе очередной встречи с местными жителями сообщил вице-премьер Евгений Кабанов. Подробности читайте далее в материале корреспондента ФАН.

На общественных слушаниях, назначенных на 9 ноября, жители Добровской долины будут выбирать вариант прохождения трассы с наименьшим ущербом для экологии и местного населения, уже исключив вариант со строительством трассы через полигон Минобороны.

Юго-Восточный транспортный обход Симферополя представляет собой трассу категории 1Б протяженностью 27 километров. Это позволит значительно ускорить пассажирские и грузоперевозки на полуострове, минуя крупные населенные пункты, что, в конечном итоге, благоприятно скажется на экономике полуострова в целом.

Проект трассы разрабатывается в рамках поручения президента России о строительстве скоростных подъездов на Южный берег Крыма. Предполагается, что дорога сможет пропускать до 30 000 автомобилей в сутки. Верхняя граница скоростного режима составит 120 км/ч. Общая стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов рублей.

Основные сложности у проектировщиков возникли на завершающем шестикилометровом участке трассы в районе села Перевальное. Из-за плотной жилой застройки, расположенной между Аянским водохранилищем и танковым полигоном «Ангарский», строительство трассы неизбежно приведет к частичным изъятиям домовладений у населения. Разумеется, это вызвало оживленную дискуссию среди местных жителей. После многочисленных обсуждений решено было остановиться на трех основных вариантах строительства дороги.

Первый вариант пересекает действующую трассу в районе села Заречное и далее через центр села, проходя в непосредственной близости от Аянского водохранилища, выходит за границами села Перевальное. По заявлениям проектировщиков, это самый дешевый и простой в исполнении вариант. Но, по мнению местных жителей и экологов, он связан с множеством других рисков.

Например, с загрязнением Аянского водохранилища, вода из которого, по словам директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, поступает жителям Симферополя без какой-либо очистки. Кроме того, по предварительным данным, под изъятие попадало бы более 130 земельных участков, большая часть из которых уже имела жилые строения.

Второй вариант был предложен самими местными жителями как менее пагубный в плане антропогенного воздействия на экологию и местное население. Он предполагает прохождение новой трассы вдоль действующего полигона и переход через действующую дорогу на Алушту в районе остановки «Перевальное – 1». По предварительным данным, в случае его реализации под изъятие попадают 172 участка земли, около 20 из которых с жилыми домами.

Был озвучен также и третий вариант, предполагающий изъятие земель танкового полигона «Ангарский». Запрос на использование этих земель был направлен в Министерство обороны РФ лично главой республики Сергеем Аксеновым еще в начале марта 2020 года. К сожалению, ответ был отрицательным.

Однако, несмотря на это, по просьбе местных жителей, стремящихся сократить влияние трассы на жизнь людей до минимума, Сергей Аксенов повторно направил соответствующий запрос в Министерство обороны 9 октября 2020 года. Он также был отрицательным – Министерство обороны России не в состоянии отказаться от земельных участков полигона в целях обеспечения обороноспособности страны. Это важный объект и использоваться для строительства не будет. Об этом 5 ноября сообщил вице-премьер Евгений Кабанов в ходе встречи с представителями инициативной группы и жителями Добровской долины.

«Мы когда написали второе письмо, перезвонил нам генерал, на которого полигон замыкается, и мы встретились тут, нас было порядка 20 человека, чиновники и военные. Военные четко сказали – вариант строительства трассы по полигону не рассматривается и рассматриваться не будет», - подчеркнул вице-премьер.

Стоит также отметить, что ранее Евгений Кабанов, в ходе многочисленных встреч и обсуждений с местными жителями сменил приоритет строительства Юго-Восточного обхода Симферополя с первого на второй, хотя это и влечет за собой удорожание проекта.

«Второй вариант несколько дороже первого и сложней в реализации, однако, правительство Республики готово пойти на такие траты, чтобы учесть мнение и интересы жителей», - заявил Евгений Кабанов на одной из предыдущих встреч с жителями.

Общественные слушания состоятся в селе Доброе на стадионе около школы 9 ноября в 15:00. Ввиду соблюдения режима повышенной готовности в республике слушания будут проходить с соблюдением всех мер предосторожности, включая социальную дистанцию.

Зона голосования будет разделена на 2 сектора – «За» и «Против». Наличие средств защиты и документов, удостоверяющих личность, обязательны.