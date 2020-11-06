Кадровые решения главы Севастополя доказали правильность выбранного курса

Глава Севастополя Михаил Развожаев внес в Законодательное собрание кандидатуры пяти своих заместителей. Ими стали Алексей Парикин, Мария Литовко, Светлана Пирогова, Александр Кулагин и Игорь Михеев. Рассмотрение их кандидатур уже включено в повестку пленарного заседания Заксобрания, которое состоится 10 ноября.

Кардинальных изменений, о которых говорили эксперты разного уровня, не произошло. Нет и замены команды губернатора, заменили лишь заместителя по образованию, культуре и спорту.

Своим мнением по кадровому решению поделилась с корреспондентом ФАН член Общественной Палаты РФ от Севастополя Наталья Кирюхина.

«В составе заместителей губернатора практически не произошло изменений, как я и говорила ранее. Это значит, команду свою Михаил Владимирович проверил, она себя показала с наилучшей стороны и в самый непростой для города период, когда пришлось и решать накопившиеся при прошлом правительстве проблемы и встречать новые вызовы. Главное — они не начинают с чистого листа», — говорит эксперт.

Основным вице-губернатором становится Алексей Парикин. Как это было и в прошлом составе правительства, на нем аккумулируется большое количество обязанностей и полномочий. Парикин будет курировать следующие направления: налоговая и финансовая политика, проведение процедур государственного заказа, управление госимуществом, обеспечение регистрации прав и кадастра, бюджет, сельское хозяйство, а также капитальное и дорожное строительство.

Изменения практически не коснулись Марии Литовко, она так и остается ответственной за экономику в регионе. Но из ее введения вычеркнуто сельское хозяйство, вместо него добавилось шефство над вновь образовавшимся Департаментом цифрового развития.

Остается в команде Развожаева и Светлана Пирогова, которая будет планировать деятельность правительства Севастополя, его правовое обеспечение, а также организацию взаимодействия губернатора и правительства города с федеральными органами власти и Законодательным собранием города. Также Пирогова несет ответственность за внутренний финансовый контроль, за соблюдение бюджетного законодательства РФ и контрактной системы сферы закупок.

Ольга Тимофеева покидает пост вице-губернатора курирующего образование, культуру и спорт. Куда переходит чиновница, пока не известно.

На ее место в Севастополь приглашен Игорь Михеев, предыдущим местом работы Михеева было министерство просвещения Российской Федерации. Он занимал пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

Свое место удалось сохранить и Александру Кулагину: как и прежде он будет курировать здравоохранение и социальную сферу. Эксперты говорят, что сохранение Кулагина на посту вице-губернатора это не только кадровое, но и политическое решение.

А вот насчет Владимира Базарова пока что информации нет, во всяком случае, в списке замов на утверждение он отсутствует. Базаров отвечал за городское хозяйство и экологию в регионе.

Эксперты отмечают, что команда подобрана сильная, трое обладают хорошим опытом службы в федеральных министерствах, что становится значимым подспорьем для работы в Севастополе. Остальные являются хорошими профессионалами, доказавшими свою эффективность на занимаемых постах.

А вот отсутствие кардинальной смены лиц говорит о том, что городу сейчас нужны профессионалы, которые прекрасно понимают, что, где и когда им предстоит сделать.

Политолог Олег Николаев пишет в своем Telegram-канале следующее:

«В губернаторскую пятилетку Михаилу Развожаеву предстоит решить задачи, масштаба которых не было в Севастополе с тех пор, как жители города-героя решили вернуться в Россию. Для этого ему нужна сильная и профессиональная команда, на которую можно положиться, и которая способна выполнить эти задачи. За год работы на посту врио губернатора мы неоднократно наблюдали, как Михаилу Развожаеву приходилось в ручном режиме решать проблемы, с которыми не справлялись его подчиненные. Сейчас такое допускать нельзя, ибо, как я уже отмечал, масштаб задач невероятно крупный и сроки очень сжатые», — пишет политолог.

Жители Севастополя поддержали Михаила Развожаева на выборах, теперь депутаты должны поддержать решение губернатора, а для этого есть все предпосылки — впервые с 2014 года в Севастополе установился политический мир. Глава города, назначив такую команду, даст городу мощное и значимое развитие, курс на которое был заложен еще в 2019 году.

Ранее эксперты рассказали ФАН, какие изменения ждут Севастополь с переизбранием правительства и как это отразится на развитии города-героя.