Эксперт пояснил, как не нарваться на мошенников в Ялте и Сочи

Ялта, Алушта и Сочи попали в тройку лидеров среди направлений, которые выбирают россияне на зимние праздники и каникулы. И эксперты уверены — такая тенденция будет продолжаться, так как эпидемиологическая ситуация может в любой день закрыть границу какого-либо из государств — и тогда облюбованная Турция, Египет и ОАЭ могут стать недоступными в Новый год.

По данным специалистов Ассоциации туроператоров на новогодние каникулы почти весь номерной фонд на ЮБК, Красной Поляне и в Алтайском крае забронирован. Россияне с удовольствием едут в Крым, выбирая как бюджетные варианты в частном секторе, так и более дорогие в отелях и виллах.

Однако спрос закономерно рождает предложение. И некоторые предложения могут оказаться мошенническими. В последнее время в России фиксируют рост числа случаев интернет-мошенничества — за шесть месяцев 2020 года число случаев такого рода преступлений выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

О том, что с этим делать, и как с этим бороться корреспонденту ФАН рассказали эксперты: подполковник полиции в отставке Владимир Рогов, и руководитель севастопольского объединения «Кибер-волонтеры» Иван Рева.

«Во-первых, нужно расширять полномочия специалистов оперативно-розыскной деятельности (ОРД. — Прим. ФАН) по получению у операторов связи, хостинг-провайдеров, магистральных операторов, организаторов социальных сервисов информации. Снятие информации с технических каналов связи (кроме сведений о переписке) должно быть в упрощенном порядке, без истребования судебных решений. Взаимодействие должно быть не в формате запрос-ответ на бумаге, а через единую информационную сеть взаимодействия (наподобие СОРМ) между субъектами ОРД и вышеназванными телекоммуникационными компаниями», — говорит Владимир Рогов.

Преступления в интернете не обошли и юг России. Так, в Крыму жительница Ялты была задержана сотрудниками правоохранительных органов за мошенничество — она сдавала туристам в Сети несуществующее жилье.

Женщина находила своих жертв на просторах всемирной паутины, размещая объявления о сдаче жилья в социальных сетях и на специализированных сайтах.

Схема проста как мир: потенциальная жертва мошенничества связывается с арендатором, сообщает о желании снять квартиру, на что получает предложение внести предоплату в размере 3-5 тыс. рублей для того, чтобы уже ничего не испортило долгожданный отдых. Приехали и заселились в заранее выбранную квартиру. Что происходит дальше? Мошенница блокирует «клиента» во всех социальных сетях, удаляет объявление и перестает отвечать на звонки.

И такие случаи фиксируются не только в Ялте, но и на других курортах — Сочи, Геленджике, Анапе. Чем популярнее направление — тем больше мошенники пытаются наживаться на туристах.

Но это лишь один из сотен способов, как завладеть вашими деньгами. О том, как не попасться на уловки интернет-мошенников, корреспонденту ФАН рассказал руководитель севастопольской волонтерской организации «Кибер-волонтеры» Иван Рева:

Для того чтобы ваши данные не попали к злоумышленникам, вам необходимо менять пароли в своих социальных сетях не реже раза в месяц. Не вздумайте отправлять фотографии любых документов в мессенджерах и соцсетях, не заполняйте никакие анкеты на непроверенных сайтах. Не давайте никакой персональной информации «сотрудникам банков», звонящим со странного номера и говорящим, что вы можете потерять свои деньги, если прямо сейчас не скажете им номер своей карты. Если ваши друзья просят вас скинуть деньги им на карту в личных сообщениях, например, в «ВКонтакте», позвоните им и уточните, не стала ли страница вашего товарища инструментом в руках мошенников. Совершайте покупки на проверенных сайтах, не стоит доверять высоким скидкам в магазинах, созданных 3 часа назад.

В свою очередь подполковник полиции в отставке Владимир Рогов рассказал, как видит решение назревшей проблемы, обозначив горячие точки, которые необходимо разрешить.

«Говоря об увеличении преступлений в сети, мы понимаем, что нужно усилить кадрами оперативно-технические подразделения, в идеале, создать киберполицию. Сейчас доходит до абсурда, когда полиция и иные субъекты ОРД по тяжким преступлениям выпрашивают в соцсетях информацию, ответы получают через год. Это не укладывается не только в принцип оперативности, но и в сроки рассмотрения заявлений и расследования уголовных дел. Я вижу взаимодействие по-другому. Полицейский, получив заявление от потерпевшего, со специального рабочего места авторизуется в единой информационной сети взаимодействия, указывает цель запроса и получает всю информацию, начиная о принадлежности мошеннического аккаунта в соцсети и заканчивая всеми техническими сведениями об авторизации и маршрутизации трафика. И не должно быть недовольств — «анонимность интернета», «превышения со стороны властей» и прочее. Если систему взаимодействия правильно выстроить, превышений полномочий со стороны правоохранителей не будет», — констатировал эксперт.

Сами жители курортных городов и туристы стараются своими силами предупредить других о мошенниках — на местных форумах и в соцсетях они постоянно рассказывают друг другу и новых видах мошенничества в их регионах, создают «черные списки», где делятся информацией о подозрительных людях и т.п.

Отметим, ранее ФАН сообщал, что у мошенников появилась еще одна схема по заполучению денег россиян: они предлагают выплатить «жертве» компенсацию за коммунальные расходы при условии внесения небольшой суммы денег, которая, естественно, потом оседает в кармах обманщиков.