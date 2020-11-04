Крым отметил День народного единства в режиме онлайн

В Симферополе празднование Дня народного единства проходит в режиме онлайн. Запрет массовых мероприятий и долгожданные дожди перенесли праздничные мероприятия со столичных улиц на экраны мониторов и телевизоров. Подробнее — в материале ФАН.

Несмотря на строгие ограничения на массовые мероприятия, в Крыму все же состоялось празднование Дня народного единства. И хоть в этот раз обошлось без полуночных концертов и перекрытия центральных улиц, горожане проявляют большую вовлеченность и заинтересованность столь важным событием в отечественной истории.

В честь Дня народного единства в крымской столице проходит ряд культурно-просветительских мероприятий. В частности, открыта литературно-музыкальная композиция «Я,ты, он, она – вместе крымская семья».

Уроки истории, посвященные Дню народного единства и связанных с ним событий, прошли в школах №21, 36 и №2. На уроках демонстрировались фрагменты фильмов, посвященных событиям Смутного времени, а также роли Минина и Пожарского в тот непростой период нашей истории. Также состоялись трансляции праздничного концерта «Мы вместе» и онлайн-флешмоба «Мы разные».

«Если бы не ограничительные меры, то у нас запланировано было восемь мероприятий в рамках познавательной программы «Герои Смутного времени». В том числе с участием телевидения. Сейчас можем оформлять только онлайн и плюс книжные выставки», — рассказала заведующая читальным залом центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Плахоцкая.

Жительница Симферополя Ирина с дочерью Ксенией вышли в этот день в детский парк на прогулку, несмотря на пасмурную и дождливую погоду.

«Думали что, может быть, что-то будет проходить интересное. Даже в такую погоду. Но хотя бы посмотрим, как украсили парк к этому празднику. Во-первых, это один из новых праздников для нас. Праздник хороший, праздник нужный. Праздник, который может сблизить нас», — поделилась впечатлениями Ирина.

День народного единства празднуется в нашей стране с 2005 года. Памятная дата посвящена событиям 1612 года, когда Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского отбило у войск Речи Посполитой Китай-город (укрепленный район Москвы), тем самым освободив город от польских интервентов.

Концепция единения многонационального народа нашей страны в годы Великой Смуты, заложенная в празднике, для крымчан в этом году совпала с еще одной памятной для отечества датой – столетием со дня окончания Гражданской войны 1917-1922 годов, разделившей Россию на два непримиримых лагеря. Поэтому День русского единства в 2020 году для Крыма, ставшего отправной точкой одного из самый трагических моментов отечественной истории - русского Исхода, имеет особое значение.