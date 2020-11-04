Единство всех регионов России наглядно показали в Севастополе

Севастополь, 4 ноября. День народного единства в Севастополе отметили без пышных торжеств из-за коронавируса. Губернатор города Михаил Развожаев возложил цветы к вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг., передает корреспондент ФАН из города-героя.

«В этот день хочется пожелать всем прежде всего здоровья, и здоровья для близких, особенно для нашего замечательного старшего поколения, которым мы очень гордимся. Поэтому в этот праздничный день все-таки желаю воспользоваться, что называется, ситуацией и провести его с самыми родными и близкими дома. И ограничиться от выхода из дома и каких-либо праздничных мероприятий», — сказал губернатор Севастополя.

После он принял участие в открытии необычной выставки «Россия. Полет через века». Она открылась сегодня сразу в 85 регионах страны. В Севастополе экспозицию можно увидеть у Дворца детского и юношеского творчества.

«С фотографий на прохожих смотрят дети, врачи, ученые, создается впечатление будто в один миг вся история страны и судьбы людей стали единым целым, а ты в центре этого всего стоишь», — рассказали посетители выставки, жители Севастополя.

На фотографиях также с необычных ракурсов представлены многие достопримечательности России. Изображения, представленные на выставке, сделаны не только профессиональными фотографами, но и любителями — на «мыльницы» и смартфоны. Авторы выставки разработали концепцию, благодаря которой жителям Севера стал ближе Южный берег Крыма, а калининградцам — Камчатка и ее вулканы. По замыслу организаторов в этом и есть проявление единства.

Выставка под открытым небом простоит до 6 ноября. Отметим, что большинство мероприятий в городах Крыма и Севастополе приходит онлайн.