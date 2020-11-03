Дважды переболевший ковидом врач рассказал о «дозозависимом эффекте» вируса

Врач-терапевт рассказал, как избежать получения «высокой дозы» ковида



Севастополь, 3 ноября. В Крыму еще не вышли на так называемое плато роста заболеваемости коронавирусом, Роспотребнадзор прогнозирует продолжение распространения COVID-19.

По данным руководителя регионального управления ведомства Натальи Пеньковской, вирус никуда не уйдет с полуострова вместе с 2020 годом, а пик распространения коронавируса в республике ожидается к середине зимы, как раз вместе с пиком заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Эти же сроки подтвердила и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора России Наталья Пшеничная. Она ожидает обострения ситуации по заболеваемости COVID-19 в России в феврале-марте.

В главном офисе Роспотребнадзора посчитали, что спад заболеваемости коронавирусом наступит лишь когда значительная часть населения станет невосприимчивой к данному вирусу. Этого можно добиться двумя путями – переболеть коронавирусом или привиться от него.

Корреспондент ФАН обсудил выводы надзорного ведомства с участковым врачом-терапевтом севастопольской поликлиники. Он пришел работать на участок, так как недавно закончил медицинский университет. Говорит, уже дважды переболел коронавирусом. Свое имя врач попросил не называть.

«Да я именно то ходячее подтверждение, что вирусом можно переболеть дважды. Первый раз это было бессимптомно. Узнал о нем лишь после теста на антитела. Но тогда я не работал с больными людьми, получил высокий уровень антител. Второй раз я был заражен пациентом. И в этот раз я сам тяжело переносил болезнь. Температура, низкий уровень сатурации, потеря обоняния и вкуса. Я восстанавливался месяц», - рассказал участковый.

Говоря о том, наблюдается ли сейчас в регионе вторая волна коронавируса, врач подчеркнул, что специалистами сейчас фиксируется высокий уровень заболеваемости ковидом, но самоизоляции, жестких ограничений и лишений город не испытывает. Постепенно все начинают плыть по течению. Сейчас главное понять, что с коронавирусом нам теперь жить.

Также он подчеркнул, что весенние жесткие меры были нужны стране для того, чтобы ответить на вызов, вставший перед россиянами:

«Именно благодаря ограничениям им и сознательности многих мы дали шанс не умереть сотням людей. Мы замедлили вирус, научились с ним справляться, мы приобрели опыт в лечении, выработали методы помощи. Сейчас мы их шлифуем, но уже не нужна нам изоляция. Нам нужно умеренное дистанцирование».

ФАН: Почему же вы пугаете «заразитесь», если другого варианта победить коронавирус у нас нет? Наоборот бы, устроить коронавирусную вечеринку, и по очереди обнимать зараженного...

«Есть те, кто делает и так. Но, вероятнее всего, такие вечеринки аукнуться тяжелыми последствиями для всех участников. Есть такое понятие «дозазависимый эффект». То есть если вы получите «большую дозу» вируса вашему иммунитету будет тяжело его «перебороть» и как следствие – тяжелое течение болезни. Если принять «малую дозу» до и справиться с ним будет легко».

ФАН: Как регулировать «дозу вируса»?

«Носить защитные маски и сохранять дистанцию. Чем дальше вы находитесь от человека в маске, и сами будете находится в ней, темь меньшая «доза» может к вам проникнуть, если проникнет вообще. Еще важно увлажнять по возможности помещение, в котором вы вынуждены находиться с потенциально «зараженными» людьми».

Пожилым и болеющим другими болезнями людям нужно беречь себя особо. Соблюдать масочный режим, избегать общественных мест, проводить дезинфекцию в помещении.

ФАН: Каким должно быть количество людей с антителами, чтобы мы забыли о коронавирусе?

«Больше 60%. Обычно если вирусу негде развиваться – он хилеет и уходит. Поэтому те, кто это понимает, воспринимает новость о «новой волне» вируса с радостью что-ли. С каждой новой вспышкой приближается его конец...»

Для врачей, работающих сегодня в сложных условиях, борьба с ковидом - это проверка всех систем. Ситуация на сегодня тяжелая, и как говорит власть «боевая», но не «патовая» и не «бедовая».

По прогнозам выход на «плато» заболеваемости коронавирусом в Крыму ожидается в ноябре. Сейчас в Крыму и Севастополе средний темп прироста составляет — 2,72, а в целом по России средний показатель — 1,1 …1,5. При этом практически четверть всех заражений коронавирусом за последние несколько недель — бессимптомные.