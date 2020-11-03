В Крыму рассказали об условиях получения кешбэка в 20% при покупке туров

Крым, 3 ноября. В Крыму 11 крымских туроператоров и 85 объектов размещения, в том числе 14 санаториев, принимают участие во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом. Об этом рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на заседании Президиума Государственного совета РК, проведенного в режиме видеоконференции, передает корреспондент ФАН.

По данным Ростуризма, общий объем бронирований по всем регионам РФ в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 млрд рублей. При этом в среднем плечо бронирований очень короткое и составляет в среднем 10-12 дней.

Отметим, что отдохнуть в Крыму с кешбэком можно не только в отелях, но и в знаменитых сакских грязелечебницах, а также санаториях в Евпатории и на ЮБК.

«В целом в этом году очень высокий спрос на отдых и оздоровление на осенний и в перспективе зимний период. Сейчас начинается «сезон здоровья» — самое благоприятное для этого время, когда жара уже спадает и можно проводить лечебно-оздоровительные процедуры. Ряд санаториев разработал Программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и Программы профилактики заболеваний дыхательной системы в принципе. Безусловно, основным требованием к работе объектов размещения остается соблюдение всех актуальных требований Роспотребнадзора», — подчеркнул Вадим Волченко.

Напомним, с 15 октября стартовал второй этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок. По обновленным условиям программы, к продаже доступны предложения от двух ночей, а не от четырех ночей как ранее. При этом упразднена минимальная стоимость в 25 тыс. рублей, действующая на первом этапе.

Сумма возврата составляет 20%, но не более 20 тыс. рублей. При этом количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей, приобретенные до 5 декабря, будут доступны до 10 января 2021 года.

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, ранее правительство Российской Федерации выделило 15 млрд руб. На первом этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых популярных направлений. За неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отелей. Заметим, что продажа акционных предложений осуществляется на сайте мирпутешествий.рф.

