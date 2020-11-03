Глава компании из ЕС заявил, что не боится работать с Крымом из-за санкций

Крупные зарубежные компании не боятся работать в России и сотрудничать с крымским рынком, несмотря на установленный санкционный режим. Об этом заявил генеральный директор бельгийской компании «Декенинк РУС» по России и странам СНГ Фолькер Гут во время онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, возможные санкции не пугают предпринимателей.

«Мы оценили изменения, которые произошли шесть лет назад, и не боимся. Здесь вопроса действительно нет. Мы спокойно здесь находимся, спокойно работаем. <…> Наши цели — помогать развивать страну, в том числе и Крым. Видно сейчас, что в Крым поступают инвестиции, полуостров развивается, растет. Многое сейчас делается для людей, для туризма», — подчеркнул Фолькер Гут.

Так, к примеру, европейская компания работает с крымскими заводами, и за счет сотрудничества было создано более 80 рабочих мест, а средняя заработная плата сотрудников составляет порядка 50 тысяч рублей в месяц. Фолькер Гут в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, повлияла ли эпидемиологическая ситуация в мире на работу компании, а также сколько лет он сотрудничает с Россией и Крымом.

«У нас в Крыму примерно 10 партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Санкции на нашу работу в Крыму не влияют вообще никак. На нашей работе сказалась пандемия, особенно в марте и апреле. Но по итогам 10 месяцев я могу сказать, что мы не ощутили пандемию. У нас есть много разных объектов, где мы с нашими разными региональными партнерами работаем, но федерального объекта — такого нет. Мы работаем точечно по всему Крыму уже 3 года, а со всей Россией —17 лет», — сказал собеседник издания.

По его словам, в будущем у его компании большие надежды на развитие сотрудничества с Крымом, особенно в строительной сфере. Однако сейчас сложно сказать про какие-то конкретные объемы и инвестиции, потому что все находится на стадии проектов и разработки.