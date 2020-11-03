В Симферополе идет масштабная реконструкция общественных территорий

В Симферополе продолжается амбициозная реконструкция общественных территорий. По состоянию на 3 ноября работы по благоустройству в городе ведутся сразу на пяти объектах. Между тем, сроки установлены весьма сжатые – работы необходимо закончить до начала декабря. Подробнее — в материале ФАН.

Сквер имени Героев социалистического труда, Сквер им. Потемкина, Территория около ДКП и парк Лидерский, Сквер Крымской Весны, а также зеленая зона между гостиницей Москва и центральным городским автовокзалом — все эти объекты сейчас находятся в стадии реконструкции. Притом одновременно.

В планах городской администрации – замена плиточного покрытия, озеленение и реставрация фонтанов. Отдельным пунктом в списке стоит Шахматный фонтан в Екатерининском саду. На его реконструкцию предполагается потратить 9 миллионов рублей. Всего же проект реставрации общественных территорий крымской столицы оценивается в сумму порядка 450 миллионов рублей.

По информации пресс-службы администрации Симферополя, на этих территориях намерены заменить уличное освещение, уложат новую плитку, установят новые лавочки и урны, восстановят фонтаны. Предусмотрен автополив зеленых насаждений. У Дома культуры профсоюзов появятся зоны отдыха, велосипедные и самокатные дорожки. Также на клумбах высадят цветы и восстановят фонтаны.

В процессе реконструкции рабочим пришлось удалить несколько деревьев, что вызвало неоднозначную реакцию среди жителей крымской столицы. Симферопольцы очень ревностно относятся к городским зеленым насаждениям и переживают буквально за каждое дерево.

В ответ на претензии горожан администрация Симферополя сообщила, что все вырубки проводились согласно порубочным талонам и удалению подлежали только аварийные деревья.

В Министерстве ЖКХ корреспондента ФАН заверили, что все вырубленные в ходе реконструкции деревья будут компенсированы в рамках соответствующих мероприятий, предусмотренных законодательством. В данном случае речь идет о компенсационных высадках.

Сейчас на всех объектах ведется активная работа по благоустройству. Как эти общественные места будут выглядеть в начале декабря — расскажет ФАН.