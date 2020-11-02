Какие изменения ждут Севастополь с переизбранием правительства

На выходных губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил новую структуру исполнительных органов власти города. Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с членом Общественной палаты РФ от Севастополя Натальей Кирюхиной и узнать, что изменится в Севастополе с преобразованиями в системе исполнительной власти региона.

«Многие ждут каких-то больших перемен, даже радикальных, чуть ли не тотальную ротацию управленческих кадров правительства Севастополя, но уверена — кардинальной замены правительства не случится. В структуре правительства никаких революционных преобразований не произошло — да, есть изменения (прежде всего, это ликвидация одних и создание других структурных подразделений), но это скорее переформатирование и донастройка системы. Ведь главное для правительства теперь — работа над амбициозным проектом развития Севастополя, представленным Михаилом Владимировичам Развожаевым во время предвыборной кампании», — говорит Наталья Кирюхина.

Так, в новой структуре правительства Севастополя образовались новые департаменты и управления. Поговорим пока о вновь созданных департаментах внутренней политики, цифрового развития, природных ресурсов и экологии, а также департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя, департаменте по делам губернатора и правительства, департаменте проектной деятельности Севастополя.

Новые департаменты

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка появился путем передачи департаменту сельского хозяйства Севастополя полномочий главного управления потребительского рынка и лицензирования. Такая практика объединения двух структурных подразделений прослеживается в ряде регионов России.

В ходе формирования правительства еще один департамент претерпел изменения — департамент по территориальному взаимодействию преобразован в департамент внутренней политики.

Политолог Олег Николаев рассказал ФАН, для чего создан этот департамент и какие вопросы он будет решать.

«Одно из достижений Михаила Развожаева в Севастополе — это прекращение межэлитных конфликтов и консолидация политических групп вокруг себя. Была также налажена практика взаимодействия общественных институтов города-героя на благо Севастополя и севастопольцев. Хорошим примером такого взаимодействия, к примеру, является проект «Губернаторский подарок новорожденным», который появился благодаря Михаилу Развожаеву и общественному движению «Севастопольские мамы». Появление в структуре правительства Севастополя департамента внутренней политики — это, на мой взгляд, действие, направленное на создание системы в этом направлении, в том числе по выработке и реализации стратегии взаимодействия органов власти, политических и общественных институтов города», — констатирует политолог.

Коснулись изменения и Севприроднадзора, управление реорганизовано в департамент природных ресурсов и экологии с сохранением действующего функционала. Считается, что это решение связано с высоким запросом горожан на создание понятной для каждого жителя системы работы по сохранению и компенсации вырубки зеленых насаждений, на охрану водных объектов, на контроль за несанкционированной застройкой, за экологической обстановкой вокруг.

Главное управление информатизации и связи преобразовано в департамент цифрового развития. В это ведомство перейдут все сотрудники, отвечающие за цифровизацию в других департаментах. Эксперты называют это «цифровой революцией» правительства Севастополя.

«Усиление управления до департамента обусловлено задачами, которые предстоит решать правительству Севастополя в ближайшее время. Есть ощущение того, что правительство будет делать упор на цифровизацию ряда вопросов, касающихся севастопольцев. Напомню, совсем недавно будучи еще управлениями Севприроднадзор и управление информатизации и связи заключили договор о создании единой базы данных, где будет храниться информация обо всех зеленых насаждениях города, а также будет виден реестр порубочных билетов, что позволит севастопольцам контролировать судьбу каждого дерева. Я говорю о проектах подобных «Зеленому Фонду», — считает севастопольский журналист Александр Бородавченко.

Помимо этого, в Севастополе созданы еще два департамента: по делам губернатора и правительства, а также департамент проектной деятельности Севастополя.

Как мы писали выше, ввиду реструктуризации всех органов исполнительной власти субъекта изменения коснулись не только департаментов, но и управлений правительства Севастополя.

Так, департамент общественных коммуникаций Севастополя переименован в управление информационной политики города. Управление будет заниматься выстраиванием системы коммуникаций со средствами массовой информации, блогерами, телевидением и т. д.

Эксперты отмечают важность создания управления по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя.

«Федеральные целевые программы регулярно срывались при предыдущих губернаторах и Михаилу Развожаеву пришлось за год работы реанимировать жизненно важные для города объекты. Развожаев очень внимательно относится к реализации программ и для решения проблем применяет нестандартные подходы. Например, добился отмены для Севастополя 44 федерального закона в вопросах реализации программ ФЦП и теперь город может выбирать эффективных подрядчиков, не рискуя нанять недобросовестных исполнителей работ», — говорит ФАН политолог Сергей Юхин.

Функции департамента городского хозяйства в сфере регионального государственного регулирования тарифов переданы вновь образовавшемуся управлению по тарифам Севастополя

Усилится и направление развития «туристического Севастополя» — в регионе создано управление туризма Севастополя, которому переданы функции Главного управления культуры Севастополя в сфере туризма.

Привели в соответствие с Уставом города организационную форму департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя, переименовав его в аппарат губернатора и правительства Севастополя.

Имена руководителей департаментов и управлений станут известны со дня на день. Севастопольцы ждут, ведь еще во время общероссийского голосования по поправкам к конституции по поручению Михаила Развожаева проводилась народная оценка власти, которая была нужна для того, чтобы губернатор мог оценить мнение севастопольцев касательно работы каждого.