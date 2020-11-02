В Крымской епархии объяснили решение ввести ограничения из-за COVID-19

На сайте Феодосийской православной епархии на днях появилось решение, в котором прихожан уведомили, что в храмах и монастырях Феодосийской Епархии благословляются и вводятся противовирусные меры.

«Совершение воскресных и праздничных Божественных Литургий и Всенощных бдений на прихрамовой территории с соблюдением 1,5-метровой дистанции между молящимися. Алтарем служит притвор храма», — сказано на сайте епархии.

Кроме того, там решили также не проводить индивидуальные исповеди, не утирать уста причастников, запретить прикладываться к кресту, а помазывание миром и елеем осуществлять одноразовыми ватными палочками. Также от всех прихожан потребовали носить маски.

Сегодня новые правила уже начали применять в храмах и монастырях Керчи, Феодосии, Судака и Ленинского района.

«Люди по привычке еще тушуются, тянуться крест целовать, а батюшка его на голову (сверху кладет. — Прим. ФАН). Иконы тоже целовать нежелательно, и в храме социальную дистанцию нужно соблюдать. Но мне кажется это все полезно, если не от коронавируса, то и от ОРВИ и гриппа защитит нас», — рассказала ФАН прихожанка христианской церкви в Судаке.

Как сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии, в других регионах Крыма пока такие меры вводить не планируют.

«Сейчас не так много приходит людей в храм, кто-то боится за своих детей. Поэтому у нас до сих пор действуют все те же ограничения что вводились еще в марте», — рассказали в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

В храмах на территории полуострова действует масочный режим, требования по выдерживанию социальной дистанции, а также соблюдаются некоторые ограничения по ведению служб и обрядов в церквях.

При этом Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю фиксирует самый высокий уровень заражения сейчас в Симферополе, Ялте, Алуште. Рост показывают Бахчисарайский, Кировский и Ленинский районы. Всего в Крыму на сегодняшний день зафиксировано 9816 случаев заражения COVID-19, из них 5469 выздоровели, 142 скончались.

Ранее ФАН сообщал, что из-за профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, РПЦ закроет часть монастырей.