Севастопольцы вновь завоевали кубок России по акробатическому рок-н-роллу

Севастополь, 2 ноября. Спортсмены из Севастополя стали трехкратными обладателями Кубка России по акробатическому рок-н-роллу.

Севастополь представляли члены сборной̆ команды города, мастера спорта России по акробатическому рок-н-роллу, воспитанники ГБУ города Севастополя «Спортивной школы № 6» Мальцев Николай и Ньоне Роксена. На тренировке чемпионов побывал корреспондент ФАН.

«Мы в третий раз завоевываем кубок России и привозим его в Севастополь. Мне кажется, намного легче завоевать кубок, чем попытаться его удержать», - рассказывает Николай Мальцев.

По словам Роксены, во время проведения соревнований пара выступала перед пустым залом из-за коронавируса, причем после большой паузы в тренировочном процессе из-за него же. Но, говорит, заметила, что уровень подготовки у соперников вырос.

«Мы доверяем друг другу, поддерживаем и у нас одинаковый настрой. Но в этот раз произошел форс-мажор, который заставил понервничать всех. Нас подвели наши костюмы. На застежке поломалась собачка буквально за несколько минут до нашего выхода на паркет», - поделилась переживаниями Роксена Ньоне.

Николай поддерживает: очень тяжело сталкиваться с такой ситуацией за мгновение перед финальным выступлением. Говорит, что даже у тренеров в тот момент тряслись руки. По его словам, это было самое эмоциональное и потрясающее событие за все существование их пары.

Роксена Ньоне и Николай Мальцев выступали в номинации «В класс микст». К поздравлениям спортсменов присоединился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Несмотря на COVID-19 и сложную ситуацию с организацией тренировочного процесса весной, наши спортсмены доказали, что главное, даже в такой ситуации - не сдаваться! Самое главное, что работу наших тренеров по развитию акробатического рок-н-ролла в Севастополе оценили очень высоко, и именно поэтому наш город завоевал право провести Кубок России по акробатическому рок-н-роллу в 2021 году», - написал Развожаев в соцсетях.

Решение проведения Кубка России в Севастополе на данный момент проходит согласование в Министерстве спорта страны. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу такого уровня в городе-герое пройдут впервые.

Кроме того, в 2021 году отмечается сразу два юбилея рок-н-ролльного движения в России. В следующем году исполнится 15 лет с начала развития этого спорта в Севастополе и 35 – с появления его в стране.