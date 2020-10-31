В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

В Крыму для экономии питьевой воды активно прорабатывают возможность повторного использования сточных вод. Внедрение этой технологии включено в список мер, реализуемых в рамках комплекса мероприятий для решения проблем с водоснабжением. Инновационный проект поддержали крымские общественники. Подробнее читайте в материале ФАН.

Возможность использования сточных вод в хозяйственных целях существует на полуострове уже давно. Но в связи с аномальной засухой активно стала обсуждаться идея более широкого применения очищенных сточных вод. Например, в качестве технической воды в отопительных системах.

В частности, об этом говорится в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина президенту России.

«Планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях», — сообщил Хуснуллин.

Как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в Министерстве ЖКХ Республики Крым, на сегодняшний день рассматривается возможность использования очищенных стоков Симферополя в районе КОС Укромное для использования в отопительных сетях крымской столицы.

«Насколько у нас есть сведения, АО «Крымтэц» вышло с предложением на Минтопэнерго Республики Крым с проектом модернизации подачи воды на свои объекты, чтобы не использовать воду из водохранилища (Симферопольского. — Прим. ФАН). Они работают непосредственно с Минэнерго России», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве топлива и энергетики Крыма эту информацию подтвердили, однако добавили, что на сегодняшний день по данному вопросу особых изменений нет.

В то же время директор симферопольского филиала ГУП Вода Крыма Максим Новик пояснил корреспонденту ФАН, что в вопросе использования сточных вод симферопольских КОС в отопительных сетях есть ряд сложностей как юридических, так и технических.

«Рассматривается вариант использования (очищенных стоков. — Прим. ФАН) в «Крымтеплокоммунэнергно», «КрымТЭЦ», которые используют большие объемы воды для наполнения системы, для подпитки системы отопления. Но это тоже требует большой технической реорганизации, потому что по «Крымтеплокоммунэнерго» — их сети подключены к нашей питьевой воде. Представьте, какую надо выстроить техническую систему трубопроводов, запорной арматуры, чтобы все это организовать. Поэтому тут есть масса решения, надо только определиться с Роспотребнадзором. Определиться в части возможности использования этой воды для таких целей», — сообщил Новик.

Идею использования сточных вод для отопления поддержали крымские общественники и борцы за экологию. В общественной инициативе СТОПХЛАМ уверены, что проект повторного использования очищенных сточных вод не только поможет решить «водный вопрос» на полуострове, но и благоприятно отразится на экологии региона. Кроме того, они уверены, что Крым может стать в этом плане примером для других регионов России

«То, что вопрос рационального использования очищенных стоков всерьез рассматривается на федеральном уровне, может означать кардинальные изменения к лучшему в вопросе сбережения ценного ресурса. На сегодняшний день только с очистных Симферополя сбрасывается 110 тысяч кубометров воды в сутки. И это очищенные стоки. А сколько очистных по Крыму находятся в неудовлетворительном состоянии? Если всю эту воду должным образом очищать и использовать в технических целях — для полива или в качестве теплоносителя — то Крым будет экономить миллионы кубометров в год», — поделился мнением коллектива Виталий Морозов.

Более того, говорит он, после Крыма эту технологию следует распространить на всю территорию России. Засуха 2020 года коснулась не только Крыма. Краснодар, например, пребывает не в лучшем положении. Да и другие регионы тоже пострадали.

«Мы уверены, что если уж нам Правительство выделят такие средства и оказывает такую поддержку, мы должны показать пример и поделится накопленным опытом. Вопрос рециклинга — повторного использования воды — мы поднимаем не первый год. И мы очень рады, что перспективы использования сточных вод сейчас оценивают на самом высоком уровне», — подчеркнул Морозов.

Сегодня весь объем воды из крана напрямую попадает в канализацию. В Крыму чаще всего стоки утекают в море, озера, реки, на поля, нанося ущерб экосистеме. В то время как во всем мире столь ценный ресурс давно научились возвращать в хозяйственный оборот благодаря современным септикам.

«У нас же этот процесс находится в зародышевом состоянии, несмотря на то, что именно Россия на сегодняшний день обладает самыми передовыми технологиями в сфере водоотведения и водоподготовки. Септики четвертого поколения и основанные на них системы биологической очистки воды дают возможность очистки до 98% потока. Такую воду можно использовать для полива сельхозугодий, наполнения рыбно-промысловых водоемов, а в случае подведения дополнительного водовода — для технических целей в каждом домовладении. При этом сами системы​ абсолютно экологически безопасны, так как основаны исключительно на физических и биологических процессах и не предполагают использования химии, а также потребляют минимум электроэнергии», — пояснил общественник.

Таким образом, сточные воды — это ресурс с большим потенциалом, который в условиях нехватки воды приобретает стратегическое значение. На сегодняшний день только с очистных Симферополя сбрасывается порядка 110 тысяч кубометров воды. Суммарно по Крыму эти объемы могут достигать миллионов кубов. Соответственно и отношение к сточным водам должно быть как к стратегическому источнику.

Поэтому то финансирование, которое сегодня выделяется на водообеспечение Крыма, должно расходоваться не только на реконструкцию водоводов, бурение новых скважин, но и на увеличение объемов сточных вод за счет реконструкции имеющихся очистных сооружений и строительства новых, за счет внедрения систем доочистки сточных вод для их дальнейшего хозяйственного использования.

«Представляется, что данная практика успешно себя зарекомендует не только на территории полуострова, но и станет пилотным проектом для реализации в других регионах, которые также испытывают нехватку водных ресурсов», — поделился мнением коллектива Виталий Морозов.

Отметим, сегодня в Крыму с двухдневным визитом пребывает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он проверяет, как ведется работа на объектах, которые строятся в рамках программы по обеспечению Крыма и Севастополя водой.