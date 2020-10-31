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В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

В Крыму для экономии питьевой воды активно прорабатывают возможность повторного использования сточных вод. Внедрение этой технологии включено в список мер, реализуемых в рамках комплекса мероприятий для решения проблем с водоснабжением. Инновационный проект поддержали крымские общественники. Подробнее читайте в материале ФАН.

Возможность использования сточных вод в хозяйственных целях существует на полуострове уже давно. Но в связи с аномальной засухой активно стала обсуждаться идея более широкого применения очищенных сточных вод. Например, в качестве технической воды в отопительных системах.

В частности, об этом говорится в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина президенту России.

«Планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях», — сообщил Хуснуллин.

В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

Как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в Министерстве ЖКХ Республики Крым, на сегодняшний день рассматривается возможность использования очищенных стоков Симферополя в районе КОС Укромное для использования в отопительных сетях крымской столицы.

«Насколько у нас есть сведения, АО «Крымтэц» вышло с предложением на Минтопэнерго Республики Крым с проектом модернизации подачи воды на свои объекты, чтобы не использовать воду из водохранилища (Симферопольского. — Прим. ФАН). Они работают непосредственно с Минэнерго России», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве топлива и энергетики Крыма эту информацию подтвердили, однако добавили, что на сегодняшний день по данному вопросу особых изменений нет.

В то же время директор симферопольского филиала ГУП Вода Крыма Максим Новик пояснил корреспонденту ФАН, что в вопросе использования сточных вод симферопольских КОС в отопительных сетях есть ряд сложностей как юридических, так и технических.

«Рассматривается вариант использования (очищенных стоков. — Прим. ФАН) в «Крымтеплокоммунэнергно», «КрымТЭЦ», которые используют большие объемы воды для наполнения системы, для подпитки системы отопления. Но это тоже требует большой технической реорганизации, потому что по «Крымтеплокоммунэнерго» — их сети подключены к нашей питьевой воде. Представьте, какую надо выстроить техническую систему трубопроводов, запорной арматуры, чтобы все это организовать. Поэтому тут есть масса решения, надо только определиться с Роспотребнадзором. Определиться в части возможности использования этой воды для таких целей», — сообщил Новик.

В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

Идею использования сточных вод для отопления поддержали крымские общественники и борцы за экологию. В общественной инициативе СТОПХЛАМ уверены, что проект повторного использования очищенных сточных вод не только поможет решить «водный вопрос» на полуострове, но и благоприятно отразится на экологии региона. Кроме того, они уверены, что Крым может стать в этом плане примером для других регионов России

«То, что вопрос рационального использования очищенных стоков всерьез рассматривается на федеральном уровне, может означать кардинальные изменения к лучшему в вопросе сбережения ценного ресурса. На сегодняшний день только с очистных Симферополя сбрасывается 110 тысяч кубометров воды в сутки. И это очищенные стоки. А сколько очистных по Крыму находятся в неудовлетворительном состоянии? Если всю эту воду должным образом очищать и использовать в технических целях — для полива или в качестве теплоносителя — то Крым будет экономить миллионы кубометров в год», — поделился мнением коллектива Виталий Морозов.

В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

Более того, говорит он, после Крыма эту технологию следует распространить на всю территорию России. Засуха 2020 года коснулась не только Крыма. Краснодар, например, пребывает не в лучшем положении. Да и другие регионы тоже пострадали.

«Мы уверены, что если уж нам Правительство выделят такие средства и оказывает такую поддержку, мы должны показать пример и поделится накопленным опытом. Вопрос рециклинга — повторного использования воды — мы поднимаем не первый год. И мы очень рады, что перспективы использования сточных вод сейчас оценивают на самом высоком уровне», — подчеркнул Морозов.

Сегодня весь объем воды из крана напрямую попадает в канализацию. В Крыму чаще всего стоки утекают в море, озера, реки, на поля, нанося ущерб экосистеме. В то время как во всем мире столь ценный ресурс давно научились возвращать в хозяйственный оборот благодаря современным септикам.

«У нас же этот процесс находится в зародышевом состоянии, несмотря на то, что именно Россия на сегодняшний день обладает самыми передовыми технологиями в сфере водоотведения и водоподготовки. Септики четвертого поколения и основанные на них системы биологической очистки воды дают возможность очистки до 98% потока. Такую воду можно использовать для полива сельхозугодий, наполнения рыбно-промысловых водоемов, а в случае подведения дополнительного водовода — для технических целей в каждом домовладении. При этом сами системы​ абсолютно экологически безопасны, так как основаны исключительно на физических и биологических процессах и не предполагают использования химии, а также потребляют минимум электроэнергии», — пояснил общественник.

В Крыму назвали способ, как можно решить вопрос дефицита питьевой воды

Таким образом, сточные воды — это ресурс с большим потенциалом, который в условиях нехватки воды приобретает стратегическое значение. На сегодняшний день только с очистных Симферополя сбрасывается порядка 110 тысяч кубометров воды. Суммарно по Крыму эти объемы могут достигать миллионов кубов. Соответственно и отношение к сточным водам должно быть как к стратегическому источнику.

Поэтому то финансирование, которое сегодня выделяется на водообеспечение Крыма, должно расходоваться не только на реконструкцию водоводов, бурение новых скважин, но и на увеличение объемов сточных вод за счет реконструкции имеющихся очистных сооружений и строительства новых, за счет внедрения систем доочистки сточных вод для их дальнейшего хозяйственного использования.

«Представляется, что данная практика успешно себя зарекомендует не только на территории полуострова, но и станет пилотным проектом для реализации в других регионах, которые также испытывают нехватку водных ресурсов», — поделился мнением коллектива Виталий Морозов.

Отметим, сегодня в Крыму с двухдневным визитом пребывает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он проверяет, как ведется работа на объектах, которые строятся в рамках программы по обеспечению Крыма и Севастополя водой.

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