ФАН публикует видео последствий пожара в Крыму на набережной Феодосии

Феодосия, 31 октября. В ночь на субботу в Феодосии сгорели 350 кв.метров помещений — кафе, торговых точек и мест общепита. Корреспондент ФАН побывал на месте, где в ночь на 31 октября по дороге на набережную Феодосии сгорели места, востребованные в летний сезон у туристов, и заснял происходящее на видео.

Как ранее сообщал ФАН, пожар начался с хозяйственной постройки и затем перекинулся на соседние здания, общая площадь пожара составила порядка 350 кв. метров. Несмотря на то, что во время пожара часть газовых баллонов, находящихся в кафе, удалось вынести, но два баллона все же взорвались – и это стало причиной быстрого распространения огня.