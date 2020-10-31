Крупный пожар в Крыму уничтожил кафе и торговые лавки на набережной

Феодосия, 31 октября. В ночь с 30 на 31 октября в популярном месте Феодосии на спуске к морю (пересечение улицы Генерала Горбачева и проспекта Айвазовского) практически рядом с набережной произошел сильный пожар.

Этот уголок Феодосии, как правило, оживленный, симпатичный и жизнерадостный: здесь находится несколько санаторных корпусов, большое количество кафешек, магазинчиков, павильонов, торговых точек, много деревьев, зелени, цветов. Спустившись вниз по ул. Ген. Горбачева вы можете выйти прямо к набережной. Но сегодня на этом месте до сих пор чувствуется запах гари.

В ночь на субботу сгорели несколько заведений общепита, торговые лавки и магазин. Пожар начался с хозяйственной постройки и затем перекинулся на соседние здания, общая площадь пожара составила порядка 350 кв. метров. Несмотря на то, что во время пожара часть газовых баллонов, находящихся в кафе, удалось вынести, два баллона все же взорвались – и это стало причиной быстрого распространения огня.

Сигнал о пожаре поступил на пульт Феодосийской пожарной части в 2:35. Пожарные расчеты прибыли на место оперативно, для тушения пожара было задействовано пять единиц техники. Полностью огонь удалось потушить к семи часам утра. К счастью, пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте пожара работают эксперты, причина пожара устанавливается.

Глава администрации Сергей Бовтуненко на своей странице Facebook обратился к феодосийцам: