Крупный пожар в Крыму уничтожил кафе и торговые лавки на набережной

Феодосия, 31 октября. В ночь с 30 на 31 октября в популярном месте Феодосии на спуске к морю (пересечение улицы Генерала Горбачева и проспекта Айвазовского) практически рядом с набережной произошел сильный пожар.
Этот уголок Феодосии, как правило, оживленный, симпатичный и жизнерадостный: здесь находится несколько санаторных корпусов, большое количество кафешек, магазинчиков, павильонов, торговых точек, много деревьев, зелени, цветов. Спустившись вниз по ул. Ген. Горбачева вы можете выйти прямо к набережной. Но сегодня на этом месте до сих пор чувствуется запах гари.
В ночь на субботу сгорели несколько заведений общепита, торговые лавки и магазин. Пожар начался с хозяйственной постройки и затем перекинулся на соседние здания, общая площадь пожара составила порядка 350 кв. метров. Несмотря на то, что во время пожара часть газовых баллонов, находящихся в кафе, удалось вынести, два баллона все же взорвались – и это стало причиной быстрого распространения огня.
Сигнал о пожаре поступил на пульт Феодосийской пожарной части в 2:35. Пожарные расчеты прибыли на место оперативно, для тушения пожара было задействовано пять единиц техники. Полностью огонь удалось потушить к семи часам утра. К счастью, пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте пожара работают эксперты, причина пожара устанавливается.
Глава администрации Сергей Бовтуненко на своей странице Facebook обратился к феодосийцам:
«Сегодняшний пожар на ул. Ген. Горбачева показал всем нам, насколько важно соблюдать меры пожарной безопасности. Что послужило причиной возгорания, выясняют специалисты, но уже сейчас можно сказать, что строительство объектов из легковоспламеняющихся материалов может иметь плачевные последствия. Более 4 часов сотрудники МЧС работали на месте происшествия. Полностью локализовать возгорание удалось к 7 утра. По окончании всех следственных мероприятий необходимо в кратчайшие сроки демонтировать конструкции, которые на данный момент несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Уважаемые жители, прошу вас не приближаться к месту происшествия, на месте будет перекрыто движение, в том числе для пешеходов. Берегите себя и своих близких».