Хуснуллин озвучил запасной вариант для водоснабжения Крыма

Симферополь, 31 октября. Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин во время посещения Симферополя и встречи с руководством Крыма заявил, что идея с опреснением морской воды — запасной вариант.

По его словам, на следующей неделе состоится совещание, где встретятся все потенциальные участники этого процесса. Во время встречи данный вопрос еще раз взвесят, обсудят, посчитают, во что это «выльется».

«Кроме самой установки, нужно посмотреть выпуск в море этого рассола, как подача в сеть пойдет, как подача электроэнергии. Это энергоемкие процессы», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что вариант с опреснением воды постоянно контролируется, прорабатывается, проводится технико-экономическое обоснование.

«Это как запасной вариант, чтобы в случае недостатка воды мы могли его запустить сразу в работу», — сказал Марат Хуснуллин.

Сегодня, как подчеркнул он, основным источником питьевой воды для крымчан рассматриваются запасы подземных вод.

Ранее ФАН пообщался с крымскими учеными и выяснил, насколько реально установить в Крыму опреснительные установки, какие ресурсы для этого нужны и какая может в этом процессе скрываться опасность.