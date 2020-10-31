Хуснуллин рассказал, как Крым потратит выделенные 48 млрд рублей

Москва, 31 октября. Прибывший сегодня в Крым вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин встретился с руководителями республики, пообщался с Сергеем Аксеновым и поделился с журналистами, как власти полуострова будут осваивать 48 млрд рублей, выделенные на решение проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя, передает корреспондент ФАН.

Он подчеркнул, что у властей большой объем работ предусмотрен в рамках мероприятий по снижению водопотерь.

«Будет идти работа по замене изношенных труб, приборов учета, датчиков давления воды», — сказал Марат Хуснуллин.

Вместе с этим он сказал, что не нужно работать точечно только по Симферополю, хоть острая ситуация здесь и наблюдается, работа должна вестись комплексно. Причем надо решать вопрос как по водообеспечению, так и по водоочистке во всем регионе.