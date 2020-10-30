Глава Минкурортов рассказал, как можно модернизировать курорты Крыма

Симферополь, 30 октября. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил во время форума-фестиваля «АртЦифровизация», что 19% туристов выбирают Крым для культурно-познавательного отдыха. Такие данные показало анкетирование, в котором поучаствовали более 6 тысяч гостей полуострова. При этом из 5 млн туристов, которые посетили республику с начала 2020 года, только 2 млн побывали в музеях, передает корреспондент ФАН.

Глава Минкурортов уверен, что этот показатель необходимо увеличить, поскольку это поможет не только создать дополнительные круглогодичные рабочие места в небольших курортных городах, но и положительно повлияет на развитие туристической отрасли в Крыму в целом. Для этого необходимо создавать дополнительные для туристов развлекательные объекты – площадки для исторических инсталляций, небольших мероприятий, фудкортов и так далее.

«В перспективе мы видим возможности для создания дополнительных точек притяжения при реконструкции исторических центров городов Крыма и докапитализации действующих объектов показа. Так, к примеру, в Алупке всемирно известный Воронцовский дворец посещает порядка 600 тыс. человек в год. Можно удвоить эти показатели, создав вокруг этого объекта показа дополнительную туристическую инфраструктуру. Это инвестиции в реконструкцию исторических улиц Алупки, старинных дач и вилл с очень интересной архитектурой, принадлежащие когда-то приближенным ко двору», — заявил Волченко.

По его словам, сегодня Крым — это разрозненный курорт, но в будущем он должен работать в комплексе. Дело в том, что сейчас отдых делится на пляжный летом и музейно-исторический в другое время года. Кроме того, чаще всего туристы при посещении все той же Алупки ограничиваются только экскурсией во дворец, хотя могли посетить там и другие объекты. Такая практика негативно влияет на экономическую составляющею всех крымских курортов, поскольку возвратность туристов в таких условиях достаточно низкая.

Вместе с этим он подчеркнул, что в связи с эпидемиологической ситуацией востребованным становится индивидуальный туризм, и соответственно растет интерес к различным цифровым продуктам, способным помочь самостоятельным туристам. Речь о различных маршрутизаторах, подкастах, стримах и аудиогидах. На них спрос очень высок.

В экспертных сессиях форума-фестиваля «АртЦифровизация» приняли участие более 85 спикеров из 15 регионов РФ и 6 стран — Сербии, Австрии, Финляндии, Латвии, Германии и РФ. Участники смогли обсудить успешные кейсы в работе и продемонстрировать новые идеи и решения в сфере искусства, культуры, социальной адаптации.

Ранее ФАН представил интервью с главой Минкурортов Вадимом Волченко, в котором он рассказал, как прошел туристический сезон-2020, о перспективах развития туристических направлений на полуострове и возможностях Крыма.