Военные рассказали, как строятся объекты для поставки пресной воды в Крым

Москва, 30 октября. Военные строители планируют полностью завершить строительство объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма до марта 2021 года. Сейчас работы идут с опережением графика, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России уже приступили к возведению комплекса водозабора на реке Бельбек и одновременно работают на втором объекте – он позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.

«На берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Менее чем за полгода предстоит проложить около 3 км водовода, построить насосные станции и очистные сооружения, — сообщают в Минобороны РФ. — Комплекс мероприятий по переброске воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы предусматривает строительство водовода протяженностью 10,5 км».

Помимо этого, военные строители установят плавучую насосную станцию, благодаря которой 20 тысяч кубометров воды в сутки будет подниматься на расчетную высоту 105 метров. Оттуда вода самотеком пойдет по трубам в русло реки Черной.

«Учитывая сжатые сроки, применен принцип параллельного производственного цикла на напорном и гидростатических участках в 4 потока, — бригады военных строителей идут навстречу друг другу», — пояснили в военном ведомстве страны.

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин поблагодарил специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России за работу по обеспечению водой жителей Крыма и отметил сжатые сроки, в которые специалистам Минобороны России развернули столь масштабные работы.

Ранее Хуснуллин заявил, что ситуация с недостатком воды в Крыму сохранится и в четвертом квартале 2020 года. В случае сохранения засушливой погоды на полуострове режим подачи воды в дома жителей Симферополя, водохранилища которого обмелели, может быть сокращен с шести до четырех часов в сутки.

19 октября Кабмин сообщил о подготовке комплексного плана надежного водоснабжения Крыма из 14 мероприятий, на него выделяется 50 миллиардов рублей. В плане предусмотрена дополнительная подача 310 тысяч кубометров воды в день, глава Крыма Сергей Аксенов считает, что это полностью обеспечит Крым.