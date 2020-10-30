Хуснуллин оценил работу военных на объектах по водообеспечению Севастополя

Севастополь, 30 октября. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и заместителем министра обороны Тимуром Ивановым сегодня посетили ряд объектов, где развернулся целый комплекс мероприятий для обеспечения качественной пресной водой жителей города-героя, сообщает корреспондент ФАН.

Позже Марат Хуснуллин встретился с журналистами, где ответил на некоторые вопросы представителей СМИ. Он рассказал, как оценивает работу военных на объектах, где идет строительство.

«Оцениваю хорошо, военные развернулись за короткий срок. Считаю, что Михаил Владимирович принял правильное решение о том, что именно военных привлечь на объекты. Они мобилизовались, я даже не ожидал такого. Но считаю, что работы еще очень много, поэтому ждем от них дополнительной мобилизации – порядка 200 человек и несколько десятков единиц техники. Договорились, что видеокамерами будем контролировать каждодневное присутствие рабочих на объектах, и надеюсь, что взятые на себя военными сроки будут выполнены», — Марат Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что КОС «Южные» в Севастополе построят до конца 2023 года. По его словам, подрядчик уже развернулся, мобилизовал силы и занимается корректировкой проекта.

В свою очередь глава Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что власти города будут обращать внимание на экономию воды, а также на избавление от коммерческих потерь и повышение культуры потребления.

Как ранее сообщал ФАН, правительство России выделило Севастополю и Крыму около более 45 млрд рублей на решение проблемы водного дефицита. Программа рассчитана до 2024 года. В планах властей - реализовать 14 мероприятия разной направленности.