Развожаев и Хуснуллин возложили цветы к Вечному огню в Севастополе

Севастополь, 30 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и вице-премьер России Марат Хуснуллин возложили цветы к Вечному огню в у мемориала в память героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах, сообщила пресс-служба Правительства Севастополя.

Отметим, сегодня город-герой посещает вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, который проверил ход работ по проектам по водоснабжению Севастополя, а также реализацию Федеральных целевых программ. В частности, Хуснуллин осмотрел строительные площадки водозабора и водовода из реки Бельбек в Днепровский водовод, проект переброски воды из Кадыковского карьера, а также подлежащие замене сети водопровода.

30 октября - годовщина начала второй героической обороны Севастополя, которая продолжалась 250 дней – до 4 июля 1942 года. Овладеть Севастополем с ходу врагу не удалось. За этот период командование немецко-фашистских войск три раза пыталось осуществить наступление на город: 11 ноября 1941 г., 17 декабря 1941 г. и 7 июня 1942 г.

С первых боев до последних дней обороны защитники города проявляли самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм. 54 защитника города были удостоены звания Героя Советского Союза.