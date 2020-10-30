В Крыму разработали методики для реабилитации переболевших коронавирусом

В Крыму разработка методик восстановления для пациентов, перенесших COVID-19, идет сразу в нескольких направлениях. Пока санатории полуострова разрабатывают программы реабилитации пациентов, крымские ученые ищут средства, чтобы ускорить этот процесс. Подобнее – в материале ФАН.

Крымский виноград – уникальный источник витаминов

Специалисты медицинской академии им. В.И. Георгиевского выяснили, что разработанная и производимая на полуострове пищевая добавка концентрата красного крымского винограда помогает восстановиться людям, перенесшим COVID-19.

ФАН узнал, что эта добавка разработана в Крыму и производится уже почти 20 лет. Изначально она разрабатывалась как антиоксидант. Соответствующие свойства обеспечены наличием в нем суммарных полифенолов винограда, представленных флавоноидами (антоцианы, кверцетин, рутин, катехины, эпикатехин, лейкоантоцианы, процианидины, танины) и нефлавоноидами (галловая и сиреневая кислоты, резвератрол, кофейная, протокатеховая и эллаговая кислоты). Но целый ряд регенерирующих свойств позволяют применять «Эноант» в период реабилитации больных после COVID-19.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой специалисты медицинской академии им. В.И. Георгиевского разработали методику восстановления организма для перенесших коронавирус и инициативно в этом направлении провели исследования виноградного пищевого концентрата.

«Это ни в коем случае не лекарство – это пищевая добавка. Это не тот препарат, который можно включить в протоколы по ковиду. Тут имеется в виду то, что в период восстановления у людей, которые переболели, чтобы этот период прошел быстрее, функциональные возможности печени восстановились быстрее, показаны вот такие группы препаратов в виде пищевых добавок. А вообще, как средство, которое улучшает метаболические, регенераторные процессы в организме, конечно, безусловно. Ну и изюминка в том, что это наш, местный хороший препарат. В свое время показал эффективность и в гематологии, больным после химиотерапии, и при алкогольной интоксикации и при поражении почек», – пояснила ФАН доцент кафедры внутренней медицины №1 Медакадемии им. Георгиевского Анна Захарова.

Параллельно с этим специалисты Крымского федерального университета рекомендовали список сезонных фруктов, укрепляющих иммунитет и снижающих вероятность инфицирования как коронавирусом, так и обычными ОРВИ. Речь о хурме, айве, кизиле, винограде, зизифусе и облепихе. Естественно, благодаря употреблению сезонных овощей и фруктов, содержащих витаминов и других полезных свойств, укрепляется иммунитет и организм в целом. При этом специалисты обращают внимание, что только лишь овощи и фрукты не лечат от COVID-19 или ОРВИ – это лишь средство укрепления.

Реабилитация в крымских санаториях

В то же время ряд крымских санаториев запустил программы реабилитации после COVID-19. В частности, санатории «Дюльбер» и «Алушта» уже с успехом применяют эти методики.

Пока что такие программы – частная инициатива отдельных учреждений. Но она пользуется все большей популярностью и весьма востребована у пациентов.

Это обусловлено спецификой Южного побережья Крыма. Здесь произрастает множество растений с ярко выраженными фитонцидными свойствами, что способствует лечению и профилактике заболеваний органов дыхания. Именно эта особенность Крыма делает его перспективным местом реабилитации для людей, перенесших COVID-19.

В Минкурортов ФАН рассказали, что в скором времени ведомством будет представлена более подробная и обширная программа реабилитации для людей, переболевших коронавирусом.