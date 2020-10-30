В Севастополе указали, как решают проблему с увеличением заболевших ковидом

Севастополь, 30 октября. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Севастополе очень актуальным и необходимым становится вопрос завершения строительства дополнительного модуля в инфекционной больнице города. Уже к 10 декабря его планируют сдать в эксплуатацию, сообщил недавно губернатор города Михаил Развожаев. Ранее он заявил, что нынешняя ситуация в городе – это по сути первая волна COVID-19, ведь власти весной смогли локализовать инфекцию благодаря ограничительным мерам.

«Сейчас мы попали в ситуацию роста заболеваемости с ежедневным приростом…. Понимаем, что это не закончится ни в ноябре, ни в декабре. Скорее всего, в этой ситуации нам придется жить до марта следующего года. По динамике видно, что увеличивается и количество больных, которые болеют в средней и тяжелой форме. Поэтому было принято решение построить новый модуль в инфекционной больнице», - сказал Михаил Развожаев.

Этот модуль будет рассчитан на 34 мельцеровских бокса с размещением по два человека в каждом. Летом 2020 года в Севастополе всего за месяц уже был введен в эксплуатацию подобный бокс. Так что при строительстве нового модуля был учтен предыдущий опыт.

В данном комплексе будет уделено отдельное внимание разделению чистых и грязных зон. Будут установлены дезинфицирующие рамки на входе в каждый бокс. Также будут оборудованы специальные отсеки для подачи пищи, они будут оснащены ультрафиолетовой лампой. Все боксы модуля оборудуют кислородом и другим необходимым медицинским инвентарем.

Решение о строительстве дополнительного модуля было принято в связи с увеличением в городе количества больных с тяжелой формой протекания болезни.

В комментарии корреспонденту ФАН депутат Гагаринского МО Оксана Коцюба сообщила, что еще один модуль позволит отчасти разгрузить инфраструктуру, отданную под борьбу с коронавирусом.

«Мы должны с вами понимать, что увеличится количество койкомест, оборудованных под лечение людей с инфекционными заболеваниями. В итоге мы получим 34 мельцеровских бокса с возможностью размещения по двое, а это значит плюс 68 полностью оборудованных коек. Но мы не должны с вами забывать о том, что в дальнейшем этот модуль будет использоваться для лечения других инфекционных заболеваний, сезонных кишечных палочек и т.д. Севастополь так или иначе растет, к тому же еще постоянный поток туристов, подобное сооружение было необходимо», - констатировала Коцюба.

Михаил Развожаев также придерживается мнения о том, что дополнительный модуль понадобится и в следующем году, пока будет строиться новая большая инфекционная больница на территории медицинского кластера. Кстати, за строительством инфекционного можно наблюдать онлайн

Во время прямого эфира 29 октября губернатор города напомнил о введении дополнительных ограничений в Севастополе и объяснил необходимость принимаемых мер.

Ранее ФАН рассказывал, как в Севастополе продвигается работа по строительству медицинского кластера, который объединит в одном месте больницу скорой помощи, инфекционную больницу, онкологический диспансер, психиатрическую больницу, центр судмедэкспертизы, подстанцию скорой помощи и медицинский колледж с общежитиями.