Аксенов рассказал о небывалой активности в строительной отрасли Крыма

Симферополь, 30 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил небывалую активность в строительной отрасли на полуострове. Он подчеркнул, что в Крыму на сегодня поставлен очень большой объем задач перед строительным блоком, рассказал в эфире ток-шоу «Говорите правду».

«Могу сказать, что Крым никогда такого объема задач не реализовывал. Каждый год мы идем по нарастающей. В этом только году по различным программам поддержки – это и федеральная целевая, региональная адресная инвестиционная программа, средства муниципалитетов, которые выделялись на ремонты, стройки и так далее – реализуется 4100 мероприятий. Это только в этом году. Такого объема никогда никто не выполнял», — пояснил Сергей Аксенов.

При этом он признал, что на некоторых объектах есть отставание в графиках строительства, но причина в этом — дефицит квалифицированных кадров.

«Понятно, держать такой объем строек вообще под контролем, еще и найти на каждый объект непосредственно квалифицированных строителей, поверьте, это достаточно сложное дело. Понятно, что подрядчики по различным направлениям понабирали контрактов, растягивают ситуацию, перебрасывают людей с объекта на объект. Просто такого количества квалифицированных строителей, наверно, нет на территории. Есть определенные нюансы», — добавил Сергей Аксенов.

В качестве решения проблемы Аксенов выдвинул концепцию «личного погружения и участия» руководителей. Аксенов заявил, что если руководитель органов власти на территории любого муниципального образования, в том числе министры, вице-премьеры, заинтересованы в продвижении и реализации программ, то они должны каждый день бывать на объекте.