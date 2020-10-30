Хуснуллин лично проверил строительство объектов водоснабжения в Севастополе

Севастополь, 30 октября. Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также заместитель министра обороны Тимур Иванов сегодня встретились с жителями Верхнесадовского муниципального округа. Местные жители задали чиновникам волнующие их вопросы об экологии и новых проектах, которые будут реализованы для водообеспечения региона, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Так, например, Татьяна Леонидовна из Фруктового рассказала, что ее поразил масштаб стройки, но вместе с тем высказала опасения, удастся ли завершить все работы в срок. Тимур Иванов гарантировал, что в срок до 1 марта необходимый комплекс работ будет выполнен.

Жители Балаклавы задали вопрос: «Будет ли пригодна вода для питья из Кадыковского карьера и будет ли осуществляться водозабор из озера у горы Гасфорта?» Михаил Развожаев заявил, что все лабораторные исследования доказали пригодность использования воды из Кадыковского карьера после очистки, а из Гасфорты будут браться минимальные объемы, чтобы сохранить и возможность существования на озере водных видов спорта.

На вопрос, есть ли необходимость углубления Чернореченского водохранилища, Михаил Развожаев ответил, что этот вариант не рассматривается, потому что такие работы могут навредить экологии основного водохранилища, а все новые проекты не повлияют на экологию.

«Все работы ведутся аккуратно — по всем стандартам, без вредных производств, ничего связанного с воздействием на окружающую среду не происходит. Единственный ущерб, который будет нанесен, — расчистка от зеленых насаждений. Здесь раньше были заброшенные сады, запланированы компенсационные посадки. Что касается экологии реки — она никаким образом не пострадает, потому что воды, которые здесь будут отбираться, — паводковые», — рассказал Развожаев.

Как напомнил Хуснуллин, встреча с жителями проходит по поручению президента Владимира Путина, который отдельно подчеркнул необходимость диалога с населением во время совещаний по надежному водоснабжению полуострова.

«Надеюсь, что эта встреча позволит местным жителям лучше понять, какие шаги мы предпринимаем для решения проблемы, а нам — лучше понять, что волнует людей», — сказал Хуснуллин.

Местные жители подарили вице-премьеру детский рисунок и передали просьбу озеленить и благоустроить территорию новых объектов. Марат Хуснуллин отметил, что Минобороны обязательно учтет это пожелание, поручив заложить в проектные решения красивую площадку с деревьями. При этом глава Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил жителей за поддержку проекта.