Капитан 1-го ранга рассказал, как Черноморский флот пережил развал СССР

Черноморский флот — неотъемлемая часть Военно-морских сил Российской Федерации. Он с давних времен надежно защищает Россию на южных морских рубежах. В его современной истории были взлеты и падения, однако Черноморский флот всегда был и будет верен России, несмотря ни на что. 30 октября празднуют День основания Военно-морского флота России, но именно о Черноморском флоте хотелось бы рассказать отдельно.

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей капитан 1-го ранга запаса, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе, кандидат политически наук Сергей Горбачев объяснил, с какими трудностями столкнулся Черноморский флот (ЧМФ) после развала Советского Союза. Также эксперт рассказал, какие качественные изменения произошли с ЧМФ после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Первый этап новейшей истории ЧМФ

«После развала Советского Союза Черноморский флот пережил как минимум 3 этапа своей истории за 3 десятилетия. Если мы говорим о новейшей истории, то необходимо сказать о том, что первый этап проходил с 1991 по 1997 год — это этап раздела флота. В этот период определялась судьба Черноморского флота. В то время командующий ЧМФ адмирал Игорь Владимирович Касатонов принял решение возглавить борьбу за сохранение Черноморского флота для России. Дело в том, что 5 января 1992 года президент Украины Кравчук назначил повторную присягу, и 3 военных округа — Прикарпатский, Киевский и Одесский — приняли присягу народа Украины, а Черноморский флот отказался принимать ее, оставшись верным единожды данной присяге».

По его словам, на тот момент Черноморский флот представлял из себя порядка 95 тысяч личного состава, из них около 14 тысяч офицеров, 17 тысяч мичманов и прапорщиков, плюс 110 тысяч рабочих и служащих. В составе флота было 833 единицы плавсостава, начиная от катера и заканчивая двумя вертолетоносцами. Их них 50 кораблей океанского плаванья – первого и второго ранга, 29 подводных лодок, порядка 600 летательных аппаратов.

«И вот эта махина, можете себе представить, обладавшая ядерным оружием, отказалась принимать присягу на верность Украине. То есть был создан прецедент, когда оперативно-стратегическое объединение, обладающее ядерным оружием, оказалось за рубежом и не подчинилось, по сути, местной власти Украины. На 8 месяцев, до 3 июля 1992 года, флот находился в таком состоянии, испытывая жесткий прессинг со стороны Киева, пока 3 августа 1992 года президенты Леонид Кравчук и Борис Ельцин не приняли решение о разделе флота между Украиной и Россией, а также об оставлении Черноморского флота в Крыму. Поделить ЧМФ они решили в соотношении 80% России и 20% Украине», — сказал кандидат политически наук.

В течение нескольких лет, до 12 августа 1997 года, Черноморский флот служил и решал задачи не только в Черном море, но и Средиземном, а также выполнял дальние межфлотские походы под советским военно-морским флагом, говорит Горбачев.

«Это вообще был прецедент, потому что страны не было, а флот выполнял боевые задачи в полном объеме, причем под флагом несуществующего государства. В итоге в 1997 году флот был разделен между Украиной и Российской Федерацией, при этом весь процесс проходил довольно непросто. Самое главное, что Черноморский флот остался в Крыму с главной базой в Севастополе. И если президент России Владимир Путин сказал в 2014 году, что Севастополь и Крым вернулись в родную гавань, то Черноморский флот из родной гавани никуда не уходил. Все это благодаря адмиралу Касатонову, который поднял флаг борьбы за сохранение Черноморского флота, его преемникам, которые находились на флагманском мостике ЧМФ, морякам черноморцам, ветеранам, членам семей военнослужащих, севастопольцам, крымчанам, которые свое прошлое, настоящее и будущее всегда связывали только с Россией», — подчеркнул капитан 1-го ранга запаса.

Второй этап — период выживания ЧФ

Второй этап проходил с 1997 по 2014 год, но его тоже стоит разделить: с 1997 года по первый майдан на Украине 2004 года, с 2004 по 2010 год, — это режим Виктора Ющенко, и с 2010 по 2014 год, когда президентом Украины был Виктор Янукович, продолжил собеседник издания.

«Почему мы все это связываем с личностями президентов? Дело в том, что когда президентом Украины был Леонид Кучма, то можно сказать, что было приказано дружить. Ни шатко, ни валко, но взаимоотношения между ВМС Украины и российским руководством, а также командованием Черноморского флота, были более-менее ровными и стабильными.

После майдана при Викторе Ющенко Украина всячески пыталась дезавуировать российско-украинские отношения по Черноморскому флоту, этих попыток было несколько, хотя это и раньше делалось, но при Ющенко это осуществлялось очень жестко. Украина тогда стала настаивать на том, что Черноморский флот в 2017 году должен обязательно покинуть свои базы, которые находились на территории, которые были под юрисдикцией Украины», — напомнил исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе.

И это при том, заметил Горбачев, что соглашения подразумевали продление договора на 5 лет, потом еще на 5 лет и так далее после 2017 года. Украина тогда всячески пыталась вынудить Черноморский флот покинуть свои базы до 2017 года, что было незаконно и нелегитимно, поэтому в отношении флота устраивался жесткий прессинг.

«В апреле 2010 года, после того как в феврале Янукович пришел к власти, в Харькове президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев заключили так называемое харьковское соглашение. В результате были пролонгированы ранее достигнутые договоренности, и Черноморский флот получил возможность находиться в Крыму до 2045 года. То есть многие проблемы, которые были созданы при Ющенко, были решены. Однако весь этот период — с 1997 год по 2014 год, был в значительной мере периодом выживания», — сказал эксперт.

По словам Горбачева, современный боевой корабль, в зависимости от типа, может служить в течение 20-25 лет — такой нормативный срок эксплуатации. А Украина, независимо от того, кто был президентом: Кучма, Ющенко или Янукович, всячески противодействовала тому, чтобы Черноморский флот обновлялся. В этой связи значительная часть флота была утилизирована. Также Украина не давала обновлять технику береговых войск, морской пехоты, авиации, не давала возможности модернизировать корабли. То есть заменять старое оружие на новое с одновременным ремонтом кораблей.

Это привело к тому, продолжил собеседник ФАН, что Черноморский флот в значительной мере сократился. Здесь также нужно учитывать, что это еще 90-е годы, когда при Ельцине шел процесс сокращения в связи с реформированием Вооруженных сил России – тогда было принято много бездумных решений. Кроме того, вся техника продолжала устаревать:

«Если сейчас разобраться, то основная часть Черноморского флота сохранилась лишь благодаря усилиям судоремонтников ЧМФ и черноморцев, которые спасли оставшиеся корабли от разрухи и сохранили проекты тех кораблей, которых уже давно нет на других флотах. Однако сейчас эти корабли не только ходят в море, но и решают боевые задачи».

Тем не менее все это привело к снижению и пунктов базирования, и корабельного состава, и авиации и так далее. Практически все места базирования были утрачены, кроме тех, которые находились в Крыму и оставались за Черноморским флотом до 2014 года. То есть были потеряны Измаилов, Очаков, Одесса, Херсон, Николаев, в Киеве части, в Грузии аэродром Мерия. Остался только Новороссийск, части в Феодосии, в Гвардейском, Севастополе и аэродром в Каче, и здесь, внутри Севастополя, небольшой аэродром Южный - на нем могли садиться вертолеты. Сейчас там парк «Патриот, рассказывает Сергей Горбачев.

При этом, продолжил капитан 1-го ранга запаса, количество личного состава уменьшилось до порядка 14 тысяч по оценкам 2014 года. То есть можно сравнить: 95 тысяч в 1991 году и 14 тысяч в 2014 году. Это же касается рабочих и служащих — со 110 тысяч их количество снизилась примерно до 15 тысяч. В этой связи, естественно, Черноморский флот свой потенциал в определенной мере утратил, хотя по-прежнему решались боевые задачи.

Третий этап – развитие и модернизация ЧМФ

После 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, начался 3-й этап истории Черноморского флота. Его можно было бы охарактеризовать как 3-й этап новейшей истории Черноморского флота — это этап развития и модернизации, продолжил собеседник издания:

«Самое главное здесь то, что Черноморский флот полностью освободился от прессинга Киева, а укрепление систем обороны и систем безопасности в Крыму стало нашим делом, без всякого рода ограничений и оглядок».

Что изменилось с 2014 года: была укреплена береговая составляющая, была воссоздана дивизия береговой обороны, которая существовала до раздела флота. Тогда ее полки находились в Евпатории, Перевальном и Межгорном, и они были возрождены, после чего составили основу армейского корпуса, который входит в состав Черноморского флота, то есть береговая составляющая теперь очень мощная.

Кроме того, по словам специалиста, на территории Крыма появились части Южного военного округа, которые хоть в состав Черноморского флота не входят, однако они взаимодействуют. Также появились военно-воздушные десантные войска, укрепились силы ВВС и ПВО, которые входят в состав 4-й воздушной армии. Зона ее действия — Кавказ, юг России и полуостров Крым.

Что касается самого Черноморского флота, то флот получил возможность развития береговой инфраструктуры и системы базирования. Образно говоря, он вернулся туда, где все время находились моряки-черноморцы.

«Ну и самое главное — появилась возможность выдвинуть и передислоцировать на аэродромы и пункты базирования авиацию и корабельный состав, а также развивать подводные силы. К сожалению, из-за этих всех перепутий Черноморский флот утратил практически все подводные силы. Исключением стали 2 подводные лодки, причем одна состояла в глубоком ремонте, но так и не была до конца доведена в плане ремонта и модернизации, поэтому осталась только одна плавающая — подлодка «Алроса». То есть была угроза исчезновения и ликвидации подводных сил ЧМФ, однако этого не произошло. Более того, в Черноморский флот за это время пришло 6 новых подводных лодок. Теперь в составе флота 7 подводных лодок. Те 6 подлодок, которые пришли, они принципиально отличаются от «Алроса» — эти подлодки не торпедные, а ракетно-торпедные — на них установлены ракеты «Калибр», которые сейчас известны и знамениты во всем мире», — обратил внимание Горбачев.

Также на флот пришло 3 фрегата так называемой адмиральской серии проекта 11356Р – это «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», которые тоже вооружены «Калибрами».

Кроме того, на флот пришли малоракетные и патрульные корабли – это тип кораблей модульного типа, когда в зависимости от модуля они могут использоваться как в ударном варианте, патрульном, так и поисково-спасательном. Вместе с тем значительно усилились силы вспомогательного флота: буксиры, катера, плавкраны, развивается танкерная составляющая и так далее, отметил эксперт:

«Помимо всего прочего, наша морская пехота получила новые образцы техники, оружия, и в этом смысле позитив однозначный. Особенно это видно в период празднования Дня Военно-морского флота, проведения парадов, в том числе на 9 Мая. При этом значительно усилилась и авиация. Здесь можно говорить совместно как о морской авиации, так и 4-й воздушной армии ВВС и ПВО. Было возрождено Черноморское Высшее военно-морское училище, которое готовит офицерские кадры для всех флотов РФ. Благодаря президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за несколько месяцев в 2014 году было построено президентское кадетское училище. Сейчас это Севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища. Тут надо обязательно подчеркнуть и социальную составляющую, потому что очень активно строится жилье», — объясняет Горбачев.

По его словам, период с 2014 года и по сегодняшний день, да и в обозримой перспективе, — это период, когда Черноморский флот почувствовал тренд локомотивного порядка, когда он не просто возродился и укрепился, а продолжает развиваться. И самое главное — флот вышел в дальнюю морскую зону, присутствуя там на постоянной основе.

«Также Черноморский флот является основой российских сил, которые находится в Средиземном море, хотя там расположены корабли разных флотов — МВФ и даже северяне сейчас там действуют. Но то, что касается нашей составляющей, как было в советское время, когда была 5-я Средиземноморская эскадра, Черноморский флот составляет там основу», — сказал кандидат политически наук.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в Средиземном море идет опора на пункт материально-технического обеспечения — военно-морскую базу в сирийском городе Тартус, которая сегодня вышла совершенно на иной уровень развития.

Капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев подытоживает, что все эти силы завязаны на Севастополь и Новороссийск, поскольку Черноморский флот обеспечивает действующую российскую группировку в Сирии, в основном материально-техническими ресурсами, людскими, оружием и так далее. При этом знаменитый «Сирийский экспресс» — это корабли Черноморского флота.