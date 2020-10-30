Власти Севастополя пообещали, что осушать озеро у Гасфорты никто не будет

Севастополь, 30 октября. План по водообеспечению Севастополя предполагает частичный забор воды из озера у горы Гасфорта. Это позволит сэкономить хотя бы по 20 тыс. кубометров воды в Чернореченском водохранилище. Планируется, что водозабор начнут на следующей неделе. Сейчас ударными темпами в порядок приводят насосное и водоотводящее оборудование.

Владимир Базаров развеял главные опасения жителей Севастополя о том, что «озеро хотят осушить, спортсменов оттуда выгнать, а воды все равно не хватит», передает корреспондент ФАН сообщение исполняющего обязанности вице-губернатора.

«На сегодняшний день в водохранилище Гасфорты порядка 3,4 млн кубов воды, и все что мы намереваемся оттуда взять — это миллион или полтора миллиона кубов… Начинать это нужно делать уже в ближайшем будущем. Потому что мы не можем эти полтора миллиона взять одномоментно. Это 15–17 тысяч кубов в сутки. Эти 15–17 тысяч будут экономить ту воду, которая пойдет из озера, но самое главное это то, что никто не собирается осушать озеро у Гасфорты», — рассказал Владимир Базаров.

Он подчеркнул, что воду из озера в районе Гасфорты брали в 2014 году, и тогда уровень упал всего на полметра. А для контроля уровня воды в озере уже куплены специальные буи, которые в автоматическом режиме будут фиксировать изменения объемов воды в озере.

«Как только ситуация у нас будет изменяться, допустим, запустим воду из Кадыковского карьера, пойдут дожди. Конечно, мы забор воды из водохранилища у Гасфорты тут же прекратим», — пообещал Базаров.

Что касается спортсменов, которые сегодня тренируются на поверхности воды озера, то работы по забору воды не станут для них проблемой.

«Мы все хотим, чтобы все виды спорта, в том числе востребованные, и те, которые являются точкой притяжения для жителей города, для приезжающих, чтобы они существовали, чтобы они развивались. Если даже нам придется брать воду для подачи ее в город для жителей, водные виды спорта продолжат жить», — резюмировал Владимир Базаров.

Напомним, на озере в районе Гасфорты проходит фестиваль экстремальных видов спорт XFest. Здесь проводятся соревнования по виндсерфингу, сап-серфингу, водным лыжам.

Ранее ФАН рассказывал о планах властей Крыма и Севастополя по водообеспечению региона. На комплекс мер, который включает в себя 14 различных пунктов, выделено порядка 50 миллиардов рублей.