Развожаев объяснил необходимость усиления коронавирусных мер в Севастополе

Севастополь, 30 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире рассказал о дополнительных мерах защиты от коронавируса, которые на этой неделе ввели в Севастополе. Накануне власти города предложили запретить оказание услуг общественного питания в период с 22.00 до 7.00, а также продлить каникулы в школах на неделю — до 15 ноября.

«Роспотребнадзрор рекомендовал прибегнуть к более жестким ограничениям, и по фитнес-клубам и по парикмахерским, перевести их на ограниченную запись или вовсе закрыть. Но мы пока не будем прибегать к этим методам, я считаю, что предприниматели здесь осознанные и масочный режим соблюдают. По местам размещения да, здесь мы будем требовать справки, в Севастополь по-прежнему продолжают прибывать туристы, и нам важно знать, что в момент прибытия коронавируса у них нет», — сообщил Развожаев.

Он отметил, что темп роста заболеваемости коронавирусом в Севастополе остается высоким. Только сегодня в городе было зафиксировано 74 заболевших за сутки.

«Несмотря на то, что многие заболевшие переносят коронавирус легко и бессимптомно, это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения… Задача наших врачей сейчас, чтобы они выдержали, и не оставили свои рабочие места, и не поехали за более выгодными и привлекательными условиями в другие регионы, этого нельзя допустить», — подчеркнул Развожаев.

Губернатор добавил, что получил очень много сообщений от людей, которые подтвержденный коронавирус переносят дома, но получают недостаточно внимания со стороны медиков.

«Бывают случаи, когда бессимптомный COVID-19 перерастал в серьезное заболевание, поэтому очень важен мониторинг состояния больного со стороны врачей. Я поручил организовать для этого оперативный штаб, на базе того который у нас уже работает. Мы сейчас наберем туда дополнительно волонтеров для обзвона базы, чтобы контролировать самочувствие, чтобы никого не пропустить. Плюс единая диспетчеризация у нас там будет, если человек не может, например, дозвониться в свою поликлинику, то его ситуацию возьмут оперативно на контроль и отработают», — поделился планами Развожаев.

Этот волонтерский корпус будет доставлять уже сформированный пакет лекарств заболевшему, и это, по мнению губернатора, значительно разгрузит врачей Севастополя. Также волонтеры штаба смогут измерить у заболевшего уровень сатурации (насыщение кислородом крови), для этого в штаб будут закуплены пульсоксиметры. Штаб в полноценном режиме заработает 2 ноября.

«В первое время я буду очень активно навещать этот штаб, чтобы контролировать, как будет отлажена работа. Сейчас нам очень важно остановить рост и выйти на стабильное, так называемое плато, когда у нас будет примерно одинаковый прирост каждый день, тогда наша медицина сможет подстроиться, и оказывать помощь в более плановом режиме», — резюмировал Развожаев.

Он также ответил на «больной вопрос» севастопольских родителей о том, что детей пока не планируют переводить на дистанционное обучение. Школьникам продлили каникулы на неделю, и рекомендовали оставаться в этот период дома.

«На удаленку пока не планируем. Весенний опыт показал, что это весьма трудоемкий процесс, и хоть учителя ее выдержали с достоинством, но пока технически, к сожалению, такой возможности нет. Если в других городах, где без проблем работают крупные провайдеры интернета, широкополосный доступ есть почти в каждой квартире, там есть и видеоконференции и прочее. А тут у нас, к сожалению, обмен домашними заданиями по телефону и WhatsApp. В целом еще пока система образования не так у нас готова к дистанционному обучению», — признал Михаил Развожаев. Он сообщил, что планирует решить проблемы со связью в городе в ближайшее время.

Отметим, ранее в правительстве Севастополя озвучили ограничительные меры, которые принимаются в городе в связи с распространением коронавируса.