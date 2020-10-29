Аксенов рассказал, почему в Крыму не отказались проводить курортный сезон

Симферополь, 29 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов откровенно рассказал о борьбе с коронавирусом на полуострове, пояснил, почему было необходимо открыть туристический сезон и сказал, сколько еще Симферополю придется жить с подачей воды по графику.

ФАН выделил главные тезисы из выступления Сергея Аксенова на ток-шоу «Говорите правду».

«Работа Министерства здравоохранения с приходом нового министра качественно улучшилась». Кстати, министр накануне решил добровольно пойти работать в «ковидный» госпиталь», — говорит Аксенов.

Он отмечает, что каждый вечер работает с обращениями граждан.

«Только за сентябрь-октябрь месяц на мою страницу пришло 600 обращений. А в целом это 16–17 тысяч», — комментирует глава Крыма.

Говоря о водоснабжении Симферополя, глава региона отметил, что «с графиками, возможно, придется жить до завершения строительства опреснительных установок». Также он обратил внимание на необходимость застройки летного поля запасного аэродрома на западе Симферополя.

«Решение уже принято — аэродром в Заводском убыточен, а Симферополю некуда расширятся», — заявил Аксенов.

Глава региона прокомментировал запуск туристического сезона летом.

«Если бы мы не открыли сезон — было бы хуже. Рост (заболеваемости коронавирусом. — Прим. ФАН) начался с 10–12 сентября. Представьте, если бы не открыли сезон, то сидели бы без денег по домам. С такими реалиями надо жить», — говорит Аксенов.

Ранее ФАН публиковал интервью с Министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко, который рассказал, как прошел курортный сезон на полуострове в условиях пандемии, какие меры принимались в общественных местах и отелях для безопасности туристов.