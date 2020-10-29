Новый сенатор Колбин представит интересы Севастополя на федеральном уровне

Севастополь, 29 октября. Ранее занимавший пост председателя постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству законодательного собрания Севастополя II созыва Сергей Колбин теперь будет представлять город в Совете Федерации. Такое решение севастопольский парламент принял на внеочередном заседании 29 октября, передает корреспондент ФАН.

Парламентарий кратко и емко выступил перед депутатами, поблагодарив партию «Единая Россия» за выдвижение, и заверив коллег в том, что продолжит служить на благо города-героя Севастополя.

«Я прекрасно понимаю, что сенатор при решении задач общегосударственного значения обязан представлять на федеральном уровне интересы всех жителей города-героя, вне зависимости от их партийной принадлежности. Я защищал, и всегда буду защищать права каждого севастопольца, вижу в этом свой основной долг», - констатировал Колбин.

Напомним, что вакантным место сенатора стало ввиду того, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев после своего избрания на выборах предложил Екатерине Алтабаевой стать сенатором от исполнительной власти города.

Используя право выступления на пленарном заседании, Екатерина Алтабаева выразила поддержку Сергею Николаевичу, подчеркнув проявленное им мужество при защите Крыма и Севастополя от украинских националистов и работу, проделанную на благо развития города.

«Сергей Николаевич – это человек высоких деловых и нравственных качеств. Очень важно, что у Сергея Николаевича кроме юридического образования, кроме профессиональных навыков, выработанных за многолетнюю службу, направленную на защиту отечества, есть стойкость, мужество, которые были проявлены им по жизни, и о которых знают в Севастополе», - сказала Алтабаева.

Парламентарии Законодательного собрания также поддержали Сергея Колбина. Депутат ЗС Севастополя I и II созывов Татьяна Щербакова отметила, что Сергей Николаевич никогда не предаст севастопольцев.

«Колбин имеет опыт принятия сложных решений и абсолютно точно не бросает ни вверенных ему подразделений, ни порученных задач», - констатировала Татьяна Щербакова.

У сенатора есть возможность влиять на решение федерального центра, возможность отстаивать интересы Севастополя. Вячеслав Горелов подчеркнул, что Сергей Колбин достоин стать этим проводником интересов севастопольцев в федеральном центре.

«Комитет, который возглавлял Сергей Николаевич, был направлен на очень тонкую настройку законодательной и исполнительной власти, на нем была достаточно высокая ответственность. Нужно сказать, что минувший год показал, что он умеет выстраивать и выполнять эту сложную работу, он чувствует за собой ответственность за Севастополь, и готов ее нести», - констатировал парламентарий Вячеслав Горелов.

В результате тайного голосования из присутствующих 23-х депутатов за Колбина отдали голоса 20 парламентариев, за Романа Кияшко (кандидата от КПРФ) - трое. Важно отметить, что поддержку единороссу Колбину оказали представители всех партий, представленных в Заксобрании региона, кроме коммунистов.