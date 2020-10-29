В Севастополе избрали сенатора от Законодательного собрания

Севастополь, 29 октября. В городе-герое Севастополь определились с членом Совета Федерации от Законодательного собрания.

Им стал Сергей Колбин – экс-командир севастопольского спецподразделения «Беркут», депутат Законодательного собрания II созыва. Его кандидатура была выдвинута фракцией «Единая Россия». За него проголосовали 20 депутатов. Еще трое отдали свои голоса за кандидата от КПРФ Романа Кияшко.

Сергей Колбин до настоящего времени возглавлял постоянный комитет по законодательству и государственному строительству Севастополя.