Губернатор Севастополя рассказал о водопотерях города из-за износа труб

Севастополь, 28 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинспектировал ход работ по капитальному ремонту магистрального водопровода города-героя в Октябрьском микрорайоне, который идет из третьего гидроузла в Инкермане, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Глава города подчеркнул, что труба на данном участке была заложена еще в 50-х годах, поэтому сейчас она выглядит, как настоящий дуршлаг. По его словам, здесь зафиксировано огромное количество протечек – только в этом месте город теряет порядка 40 тыс. кубометров воды ежегодно. Однако, скорее всего, утечки еще больше, потому что зафиксировать весь объем водопотерь тяжело в таких условиях.

«Ремонт водовода проводится с использованием инновационных технологий. Это так называемая санация трубы полимером, который обеспечивает герметичность даже при разрушении старой трубы. Гарантия – до 50 лет. Поскольку для этих работ не нужно разрабатывать проект — все делается в рамках существующей конструкции, это позволяет быстро развернуться», — заявил Михаил Развожаев.

Также губернатор сообщил, что на время ремонта водоносной сети вода жителям будет поступать по временному наземному водопроводу – его монтажом уже заняты рабочие. При этом Развожаев уточнил, что для работ были выбраны квалифицированные компании после изучения их опыта, портфолио, а также финансовой надежности – одна из Московской области, другая из Ярославля.

Вместе с тем Развожаев напомнил, что программа по капитальному ремонту изношенных сетей водопровода рассчитана на 3 года, однако уже в этом году должны будут заменить основную часть труб – почти 70%. Цель – достигнуть водопотерь хотя бы в 20%, потому что сейчас этот показатель достигает 40%.

«Многие годы вообще не было инвестиций в эту инфраструктуру, и она существенно устарела. Латанием дыр здесь не поможешь – только такими капитальными мероприятиями. В следующем году в производственной программе будут не только такие санирования, но и полные замены, то есть разными методами, разными технологиями будем делать. Но постараемся проводить работы так, чтобы не разрывать трубы, не разрушать участки, которые благоустроены, не нарушать и не осложнять городскую жизнь», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму и Севастополе приступили к реализации комплекса мер по обеспечению надежного водоснабжения региона, с общей стоимостью почти 50 млрд рублей.