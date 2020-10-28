ФАН выяснил, как Крым потратит 50 миллиардов для решения дефицита воды

Решение вопроса дефицита воды в Крыму и Севастополе до сих пор находится в повестке местных властей и руководства РФ. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался, какие меры уже приняты, а какие только планируется реализовать.

Правительство Российской Федерации разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя общей стоимостью почти 50 млрд рублей, который рассчитан до конца 2024 года.

Благодаря реализации плана, Крым будет обеспечен дополнительной подачей воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что даст возможность давать качественную воду жителям всего полуострова. Сам план состоит из 14 мероприятий, 8 из которых в настоящее время уже реализуются.

«К первоочередным были отнесены мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России, геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод, строительство водозабора на р. Бельбек с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения г. Севастополя», – заявил директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России Вадим Павлов на Комитете Совета Федерации.

Известно, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ближайшее время посетит Республику Крым, чтобы лично проконтролировать ход реализации комплексного плана правительства по водообеспечению полуострова.

Вододефицит в Севастополе и Симферополе

На сегодняшний день, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Чернореченском водохранилище, откуда город питается водой, осталось менее 16 млн кубометров воды, при этом 7 млн кубометров – неприкосновенный запас. Севастополь в сутки потребляет порядка 150 тыс. куб. м воды, то есть нынешних запасов водохранилища хватит менее чем на 3 месяца, если не будет серьезных осадков. При этом синоптики дают неутешительный прогноз – проливных дождей может не быть до конца года. В Севастополе уже введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

Схожая ситуация и в крымской столице – Симферополе, правда, там дела обстоят немного хуже – из-за жаркого лета и сухой зимы обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища. Их проектная наполненность сейчас составляет около 10% от нормы или порядка 5 млн кубометров воды в каждом. Этого хватит, чтобы еще 2-3 месяца подавать воду по графику – с 7 сентября питьевая вода в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов подается по часам утром и вечером.

«Этот год стал самым засушливым на полуострове за 150 лет наблюдений», – комментировал еще в конце сентября ситуацию министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

«Работы на основных наших двух объектах ведутся активно. На Кадыковском карьере из 10,2 тыс. метров уже проложено 4,4 тыс. На днях пришли трубы – началась сварка. Что касается реки Бельбек, половина земляной массы под котлован водозабора уже выбрана. Все подготовительные работы по расчистке территории от зеленых насаждений, грунта и так далее закончены, оборудование заказано. Работа идет полным ходом», – доложил и.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров во время аппаратного совещания правительства города.

Сейчас на строительстве Бельбекского водозаборного сооружения, водопроводных очистных сооружений и насосных станций задействованы 144 человека. Работы планируются завершить к марту 2021 года. Вода с Бельбека будет идти по существующему днепровскому водоводу в гидроузел №3, откуда после очистки она начнет поступать в город. По оценкам специалистов, через реку во время паводков в море уходит около 10 млн кубометров пресной воды, а так в будущем они будут использованы для нужд города-героя.

Также прокладывается водопровод от Кадыковского карьера, ведутся работы и у озера вблизи горы Гасфорта – с каждого источника город сможет получать по 15-20 тыс. кубометров воды в сутки. Здесь работы должны завершиться до конца года. Строительством занимается подрядчик Минобороны – оба объекта возводят военные.

«В конце декабря, даже в самые сложные периоды, оно (Чернореченское водохранилище. - Прим. ФАН) начинает наполняться. Но пока прогноз неутешительный. Мы должны обязательно подстраховаться, чтобы обеспечить Севастополь, в случае продолжающейся засухи и невосполнения водохранилища, таким стабильным водоснабжением», - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время рабочей поездки на Кадыковский карьер.

По словам Развожаева, все вместе эти источники позволят без перебоев обеспечить город качественной пресной водой. При этом губернатор обратил внимание на еще одну важную проблему – изношенность сети водоснабжения города составляет 58%. Замена старых водопроводных труб в Севастополе и других городах Крыма уже ведется. Полноценный ремонт сети планируют завершить до конца 2023 года.

«В некоторых местах сети города представляют собой решето – я говорю о трубах на Октябрьской магистрали и в Инкермане. И, конечно же, надо сделать все, чтобы мы научились экономить воду. Я сейчас говорю о наших организациях и компаниях – вспомнить сберегающие технологии, поставить смесители на сенсорных датчиках, которые включаются, когда человек собирается набрать воды, а затем выключаются. Десятилетиями не решались проблемы, сейчас, конечно, приходится наверстывать упущенное время», - прокомментировал ситуацию Михаил Развожаев.

Известно, что в Севастополе начали ремонтировать сеть водоснабжения еще в 2017 году. С того момента было заменено более 63 км труб, однако аварийные участки до сих пор остаются, из-за чего водопотеря в сетях, пусть и не такая критичная, но частично продолжается.

История возникновения проблемы

Крым еще с давних времен был маловодным регионом, о чем говорят исторические документы 1833 и 1880 гг. – тогда Крым и остальной юг России испытали сильнейшую засуху. После этого впервые официально была признана малая водная обеспеченность полуострова, а гидроинженерам был поручен поиск новых водных ресурсов на территории Крыма. С тех времен были открыты десятки подземных, в том числе артезианских источников, которые действуют до сих пор.

Однако проблема вододефицита на полуострове все равно осталась, поэтому еще в 1971 году был построен силами советского народа Северо-Крымский канал, который еще 6 лет назад питал Херсон и Крым пресной водой из реки Днепр. При этом 80% днепровской воды в республике использовалась для сельскохозяйственных нужд, остальная же часть шла на заполнение водохранилищ, рек и водоемов.

После воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла канал, пытаясь создать гуманитарную катастрофу на полуострове. Но реализовать задуманное у Киева не получилось, потому что правительство России приняло все необходимые меры для ее предотвращения, в частности бурились новые скважины и были найдены новые подземные источники, что обеспечивало Крым и Севастополь водой в полной мере до начала засухи, обусловленной жаркой погодой летом 2019 и 2020 годов.

Поиск новых подземных источников воды

В рамках разработанного правительством РФ нового комплекса мер на территории Крыма и Севастополя ученые вновь взялись за поиск крупных подземных запасов пресной воды. Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным, специалисты Росгеологии уже начали в Крыму разведывательные работы с последующим бурением нескольких десятков скважин:

«Росгеологии поручили вести разведку водозаборов для увеличения использования подземных вод. До конца года до 10 буровых установок будет работать. Сейчас задействовано 6. Будет пробурено 30 скважин, из них 22 уже будут подавать воду в сеть».

Эксперты говорят, что 2 года подряд редко бывают засушливые сезоны, однако исключать этого нельзя. Поэтому и было решено обезопасить максимально Крым, чтобы в будущем никто не страдал от нехватки пресной воды. Как сообщили ФАН в Главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор), сейчас город питается водой из Чернореченского водохранилища и 13 подземных водозаборов:

«Участки недр равномерно распределены по территории города Севастополя с учетом логистики бесперебойной подачи воды в город и прилегающие населенные пункты. Говорить о среднем объеме воды из одного подземного источника некорректно, потому что отбор подземной воды характеризуются разной водообильностью. Согласно государственному балансу запасов полезных ископаемых на территории города Севастополя числятся суммарные запасы питьевых подземных вод в количестве 91,4 тыс. кубометров в сутки. Учитывая потребности города Севастополя в питьевых водах, подземные воды рассматриваются как дополнительный вариант водоснабжения».

Также в Севприроднадзоре заявили, что запасы подземных вод, которые используются для централизованного водоснабжения Севастополя, залегают в большом интервале глубин, от 10 до 150 метров. Добыча подземных вод осуществляется водозаборными скважинами и при помощи шахтных колодцев.

«Рациональное использование подземных водных объектов, ведение мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах исключает возможность влияния на экологическую обстановку», - подчеркнули в ведомстве.

Много нюансов и особенностей

В комментарии ФАН завкафедрой «Техносферная безопасность» Севастопольского госуниверситета Лариса Ничкова заявила, что на территории Севастополя есть много подземных источников, но практически все они разные, потому что у них разная глубина залегания и соленость. По ее словам, бывает такое, что источник вроде найден, после чего его начинают копать, но потом вода оттуда может просто уйти:

«Я этим хочу сказать, что в поиске крупных подземных источников много нюансов и особенностей. То есть надеяться, что сейчас найдут какое-то устье реки, и оттуда город будет питаться водой – не стоит. Такое, по сути, невозможно для Севастополя. Поэтому и ищут не только под землей, но и над ней. В связи с этим и приняли решение перебрасывать воду с Кадыковского карьера и озера у горы Гасфорта. Подземные воды – пока еще малоизученный вопрос для Крыма, но ученые уже занимаются этим вплотную».

Также Ничкова назвала верным решением начать строительство водозабора у реки Бельбек, потому что сейчас власти Севастополя должны пользоваться любой возможностью, чтобы обеспечить город водой.

«У нас самое большое пополнение Чернореченского водохранилища было с 2015 по 2017 год. Тогда оно было максимально заполнено, потому что были дожди и осадки зимой. За счет этого Севастополь последующие годы жил без какого-либо дефицита воды, даже не задумываясь об этом. Но прошлой зимой у нас выпало в 2 раза меньше нормы осадков, при этом лето тоже оказалось жарким и засушливым. Кроме того, серьезных осадков в Севастополе не было с апреля, а те, что были – капля в море. Полный объем Чернореченского водохранилища составляет порядка 64 млн кубометров, но сейчас оно не заполнено меньше, чем на четверть. Из-за таких непредсказуемых погодных условий, к сожалению, город-герой может столкнуться с дефицитом воды», - посетовала Лариса Ничкова.

Вода есть, но ее нужно найти

Вместе с тем заведующий научно-исследовательской лабораторией Севастопольского государственного университета, кандидат технических наук Николай Ковалев рассказал ФАН еще о некоторых особенностях водообеспечения Крыма. По его словам, всего на территории республики существует 11 месторождений подземных вод, на них организовано около 80 участков, где отбираются подземные воды. Они исследованы, а запасы их оценены.

Они позволяют получать в совокупности порядка 500 тыс. кубометров воды в сутки, что составляет 10% от всех водных ресурсов, которые используются в Крыму. Остальные 90% - это водохранилища, за счет которых и питается республика. Всего на территории полуострова находится 15 водохранилищ.

«Что водохранилища, что подземные источники, запасы которых разведаны до глубины в 350 метров, пополняются только за счет осадков, в основном во время сезона дождей в осенне-весенний период, и таяния снега. Но сегодня климат сухой, осадков было крайне мало в течение последних 2-х лет, из-за чего водохранилища истощены. В связи с этим подземные воды не могут обеспечить недостающего запаса воды, поэтому правительством Крыма и Севастополя и рассматриваются возможности того, где взять дополнительные источники воды. Могу заверить, что в Крыму есть участки, где достаточно пробурить 300 метров и даже меньше, чтобы получить пресную воду. Вот их и будут искать ученые», - сказал собеседник ФАН.

Как сохранить воду

Кроме того, в разговоре с корреспондентом ФАН руководитель Лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов рассказал, как Крым и Севастополь могут снизить потребление пресной воды. Эксперт подчеркнул, что для этого, в первую очередь, необходимо рачительно использовать все, что есть в жидком виде:

«Каждый день человек моется, моет руки, посуду, ходит в туалет и так далее. Сточные воды, при правильной очистке, могут быть использованы, не для питья, конечно, а для подпитки различных систем. Стоит понимать, что это уже огромное количество пресной воды, которые можно использовать для сельского хозяйства и технических нужд». По его словам, еще одна важная составляющая в этом – сохранение существующих источников если не в первозданном, то просто в чистом виде. Иначе грязная вода из рек, ручьев и других источников может сделать непригодной для питья другие водные ресурсы. Также собеседник издания призвал всех стараться экономно использовать уже имеющиеся практически главное на этой планете – пресные водные ресурсы.

Уже на днях Симферополь и Севастополь посетит вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, который проверит ход выполнениях всех работ по проектам обеспечения водой Крыма и Севастополя.

Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал еще об одном проекте по водообеспечению Крыма, заложенном в комплексный план, разработанный правительством РФ. Речь идет о строительстве сооружений, которые способны опреснять морскую воду. Эксперты и ученые объяснили, какие риски могут возникнуть при реализации этого проекта.