Министр здравоохранения Крыма вызвался работать в «ковидном» госпитале

Симферополь, 28 октября. Дефицит медицинских кадров заставил министра здравоохранения Крыма пойти на решительные меры - Александр Остапенко сообщил в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Симферополе, что идет на добровольных началах работать в «ковидный» госпиталь городской больницы №7 в крымской столице, передает корреспондент ФАН.

Из-за возросшей нагрузки на всю медицинскую сферу во время распространения коронавируса регионы России, не только Крым, испытывают нехватку кадров, так как количество заболевших пока еще растет и для борьбы с вирусом необходимо все больше сил медработников. Именно дефицитом кадров объяснил свое решение Остапенко.

Глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал решение главы Минздрава и подчеркнул, что тот своим примером вовлечет других людей в процесс борьбы с коронавирусом.

В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов прокомментировал решение Остапенко, заявив, что централизованное управление министерством является главной задачей министра, так как тот отвечает за всю систему, поэтому «руль надолго оставлять нельзя» .