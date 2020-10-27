Глава Минкурортов Крыма раскрыл ФАН туристические перспективы республики

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эксклюзивном комментарии ФАН рассказал, как быстро развивается Крым, сколько туристов посетило полуостров за летний период, а также насколько сегодня загружены отели и гостиницы.

После начала туристического сезона загруженность курортов республики остается на высоком уровне. При этом во многих городах Крыма днем до сих пор «кусается» солнце и стоит ясная погода, чем пользуются многие туристы, продолжая купаться в море и загорать на пляжах. Туристы рассчитывают, что благоприятная погода и дальше будет сохраняться на полуострове, в том числе зимой.

Загруженность отелей в Крыму

Как заявил Вадим Волченко, на протяжении всего курортного сезона наблюдается повышенный спрос на отдых в республике, причем во всех ценовых сегментах. Более того, идет активное бронирование уже на ноябрь и новогодние праздники.

"В премиум и суперпремиум сегменте мы ощутили существенный дефицит номерного фонда. Отели с высоким уровнем качества, с ресторанами и SPA-центрами премиум-класса были затребованы туристами более чем на 100%. Пользовались спросом и объекты размещения в более доступном ценовом сегменте. В сентябре средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%, тогда как в прошлом году в этот период они были загружены всего на 44–50%. В октябре так же сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев — более 80%, а целом ряде объектов загрузка достигает 90–100%", – рассказал министр.

По словам Вадима Волченко, сейчас наблюдаются хорошие перспективы для лечебно-оздоровительного туризма в ноябре, потому что Крым это не только летний пляжный отдых. Он отметил, что полуостров с царских времен по праву является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей:

"И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. Отдельные программы и предложения уже разработаны объектами размещения — отелями и санаториями, заинтересованными в турпотоке на протяжении 7–9 и более месяцев в году".

Туристов много, особенно на авто

Вадим Волченко подчеркнул, что в этом году многие туристы посетили Крым в первый раз, причем большинство и них приехали на автомобиле. Он объясняет это тем, что авто позволяет туристам не просто насладиться пляжным отдыхом, но также объехать весь регион за время отпуска:

"Крым многогранен, и поездка на автомобиле позволяет увидеть удивительные природные красоты и многочисленные достопримечательности. Также автопутешествиям по Крыму поспособствовал и запуск в этом году новой трассы "Таврида", которая сократила время пребывания туристов в пути по некоторым направлениям с 5–7 до 2 часов".

"Также в этом году Крым посетило много публичных людей — звезд, блогеров, бизнесменов, чиновников, от которых мы видим только положительные отзывы. И это был ответственный вызов для отрасли, потому что мы понимаем, что это, как правило, люди часто и много путешествующие, привыкшие к высокому качеству сервиса. Но мы справились, Крым получил очень много положительных отзывов в социальных сетях, много благодарностей мы получили на Горячую линию Минкурортов РК".

"Отмечу, что Ялта — традиционно курортная столица Крыма, но в этом году мы наблюдали активный спрос и к западному, и к восточному побережью Крыма с широкими песчаными пляжами и более спокойным уединенным отдыхом. Также среди туристов популярны традиционные санаторно-оздоровительные курорты Евпатории и Сак. При этом туристический поток в Крым ежегодно растет. В последние несколько лет рост показателей был достаточно серьезным благодаря усилиям как бизнеса, так и правительства — происходит развитие инфраструктуры, появляются новые объекты размещения, новые туристические продукты и пляжные территории. Отдых в Крыму комфортный, спокойный и уникальный в своей невероятной многогранности. Многие туристы в этом году в этом убедились, и это то, к чему мы стремились", — подчеркнул собеседник ФАН.

Развитие туристической сферы в Крыму

По словам Волченко, за 2014–2020 годы в Республике Крым было открыто 43 новых санатория и отеля. Кроме того, в 334 объектах размещения была проведена модернизация.

При этом только в 2019 году было открыто 8 новых объектов размещения с количеством номерного фонда сопоставимого с тем, что было построено за предыдущие четыре года — с 2014 по 2018 год включительно. В 2020 году было открыто 7 новых объектов размещения на 525 номеров.

"За 2015–2020 годы между Советом министров РК и инвесторами подписано и реализуется 31 инвестсоглашение. Из общего числа проектов три направлены на строительство новых, реконструкцию и развитие имеющихся объектов санаторно-курортного комплекса: "Строительство гостиничного комплекса со СПА-центром в п. Гаспра, мыс Ай-Тодор", "Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс "Алуштинский" и "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс", — подчеркнул Волченко.

Также глава Минкурортов добавил, что для развития туристической отрасли Крыма принят целый ряд программ как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, например, для развития лечебно-оздоровительного направления ведется работа по внедрению механизмов поддержки санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Это происходит как путем субсидирования капитального ремонта номерного фонда и обновления медицинской базы, так и внедрения программ льготного кредитования текущей деятельности диагностических комплексов и санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

"На федеральном уровне в этом году были внедрены совершенно новые меры поддержки отрасли. Правительством было выделено 1,2 млрд рублей на грантовые проекты в сфере туризма — победителям конкурса компенсируют 70% стоимости проектов, при этом максимальная сумма гранта составляет 3 млн рублей", – поделился данными Волченко.

Вместе с этим министр подчеркнул, что новым словом в развитии внутреннего туризма стала Программа стимулирования доступных внутренних туристских поездок. С 15 октября стартовал второй этап программы, когда за отдых внутри страны россиянам возвращается до 20% от стоимости путевок. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок Правительство РФ выделило 15 млрд рублей.

"На первом этапе программы Крым стал одним из самых популярных направлений. За неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отелей", — рассказал Волченко.

"Наша цель — повысить в Крыму качество сервиса, в том числе за счет создания условий для конкуренции между средствами размещения. В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно 4–5 тыс. номеров. А в 5-летней перспективе — до 20 тыс. номеров как минимум. И я надеюсь, что это будет поддержано на уровне страны. Конкуренция — это единственный эволюционный способ повышения качества сервиса и снижения цен в Крыму. Кроме того, это существенно улучшит экономическую ситуацию в республике, объединит много смежных областей, позволит развиваться общепиту, экскурсионной и транспортной деятельности на более качественном уровне», — подчеркнул собеседник издания.

Круглогодичный отдых в Крыму

По словам главы Минкурортов, сегодня Крым занимает лидирующие позиции в сфере событийного туризма в России — предыдущие два года полуостров становился самым фестивальным регионом страны в летний период. Но сейчас одна из основных задач республики — сделать Крым круглогодичным курортом:

"Это возможно сделать за счет развития санаторно-курортного отдыха, который актуален на протяжении всего года. В этом направлении ведется активная работа по укреплению межрегионального взаимодействия, направленного на развитие взаимных туристических потоков на протяжении всего года. На уровне Минкурортов РК проводится комплексная работа с целым рядом регионов по заключению долгосрочных контрактов на программы по оздоровлению, в том числе и программы по оздоровлению медработников, соцработников, принимавших участие в борьбе c распространением новой коронавирусной инфекции".

Крым — уникальный регион

Также Вадим Волченко в комментарии ФАН подчеркнул, что развитие внутреннего туризма имеет большое значение для страны в целом, поскольку больше половины россиян никогда не выезжали за пределы своего региона, и, соответственно, никогда не были в Крыму у Черного моря. Кроме того, Крым — это уникальный регион, сочетающий в себе роскошные дворцы, памятники архитектуры, пещерные города древних цивилизаций и природные достопримечательности, которые можно посещать на протяжении всего года.

"И все это невероятное культурно-историческое наследие полуострова доступно на протяжении всего года. Сейчас Правительством РФ разрабатывается новый национальный проект в сфере туризма и гостеприимства, который будет включен в список национальных проектов. Таким образом будут приведены к общему знаменателю все задачи по развитию внутреннего туризма, учитывая уже действующие программы. Для Крыма туристическое направление является стратегическим, а разработка отдельного нацпроекта позволит синхронизировать усилия с точки зрения снятия инфраструктурных ограничений, улучшения логистики, развития здоровой конкуренции и, соответственно, повышения уровня качества. Как следствие — круглогодичная загрузка, в том числе за счет санаторно-курортной составляющей, и снижение стоимости", — заявил министр курортов и туризма Республики Крым.

Крым справился с проблемами

Вместе с тем глава Минтуризма Крыма напомнил, что в этом году туристический сезон в республике начинал свою работу поэтапно — с 15 по 1 июля было решено запустить только внутрирегиональный туризм, чтобы отрасль смогла адаптироваться и раскачаться. Второй этап начался 1 июля, когда крымские отели начали принимать гостей со всей России.

"И эта мера полностью себя оправдала. Мероприятия по контролю соблюдения требований Роспотребнадзора — онлайн-совещания с туротраслью, мониторинг средств размещения — не прекращались, а сейчас все эти меры усилены. В результате за курортный сезон на территории крымских средствах размещения не произошло ни одной вспышки коронавирусной инфекции. Это связано еще и с высоким профессионализмом сотрудников туристической сферы Крыма, которые контролировали соблюдение требований Роспотребнадзора для безопасности своих гостей", — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, продолжил Волченко, бизнес так же крайне заинтересован в недопущении заболеваний, поскольку в этом случае объект размещения закрывается на обсервацию и прекращает прием гостей на срок от 30 до 90 дней.

"И для санаториев, и для гостиниц есть достаточно четкие требования со стороны Роспотребнадзора — соблюдение социальной дистанции, наличие рециркуляторов воздуха в публичных местах, масочный режим в закрытых помещениях и меры дезинфекции. И эти требования соблюдались объектами размещения на протяжении всего сезона, за исключением недочетов, которые устранялись в самые короткие сроки", — отметил министр.

Безусловно, говорит Волченко, в Крыму, как и в любом другом курортном регионе, есть вопросы, которые требуют решения — есть над чем работать и что развивать. В частности, это касается логистики и транспортной доступности. В ряде крымских регионов возникали свои проблемные вопросы, особенно в пик сезона, при возросшей нагрузке на ЖКХ.

"На конец этого года у нас были планы по проведению целого ряда мероприятий в сфере гастрономического и эногастрономического туризма, а также спортивные мероприятия. Но на данный момент, конечно, все планы корректируются из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в стране", — сказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

В итоге крымский руководитель Минкурортов подчеркнул, что Крым со всеми вызовами коронавируса, эпидемиологическими ограничениями и наплавом туристов справился, несмотря на то, что отрасли пришлось «разгоняться с места». Ведь в какой-то момент никто не знал, будет сезон или нет в принципе.

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