Современный медкластер в Севастополе выведет медпомощь на новый уровень

Реализации одного из самых масштабных городских проектов — медицинского кластера в Севастополе — местные жители ждали многие десятки лет. Сейчас решение этого вопроса вышло на финишную прямую: общественные слушания проведены, проект презентован, контракты подписаны. Подробнее о том, как реализуется проект, разбирался корреспондент ФАН.

На днях в ходе внеочередного заседания правительства Севастополя, прошедшего под руководством губернатора Севастополя Михаила Развожаева, местное правительство утвердило проект по планировке территории медицинского кластера в Гагаринском районе Севастополя. Медицинский кластер будет расположен на территории площадью 59,4 га.

"Решение очень важное, мы долго к этому шли. Продолжаем дальше реализовывать проект. Расположение нескольких высокотехнологичных больниц на одной территории позволит создать полноценный медицинский кластер, где будет удобно и эффективно получать медицинскую помощь", — отметил на заседании губернатор Михаил Развожаев.

Медкластер необходим как воздух

Ранее в городе проводились общественные слушания по проекту строительства, тогда в обсуждении проекта приняли участие более 300 человек. За строительство медицинского кластера выступило подавляющее большинство севастопольцев.

Во время общественных слушаний в сентябре у экоактивистов и общественников остро встал вопрос вырубки деревьев ради строительства. В этом районе находятся тысячи деревьев, в том чисел краснокнижных сосен и можжевельников. Однако власти успокоили — зеленые насаждения будут компенсированы в двойном размере.

Отметим, подобное учреждение в Севастополе планируют построить уже более 40 лет. Его появление необходимо как воздух, говорят местные жители.

"Медицинский кластер поможет на должном уровне организовать оказание медицинской помощи по таким профилям, как онкология, инфекционные заболевания, скорая неотложная помощь, психиатрия. Медицинский городок позволит разгрузить систему здравоохранения. Здесь будут диагностировать, лечить и реабилитировать людей. Мы должны понимать, что ввиду этого появятся и новые рабочие места, что не может не радовать", — рассказала ФАН депутат Гагаринского района Севастополя Оксана Коцюба.

Что получит Севастополь?

Медицинский кластер будет состоять из пяти корпусов — от трех до восьми этажей каждый. При этом все здания буду связаны таким образом, что не придется выходить на улицу, чтобы попасть из одного здания в другое.

Медкластер объединит в одном месте больницу скорой помощи на 450 коек, инфекционную больницу на 200 коек, онкологический диспансер на 180 коек, а также психиатрическую больницу на 220 коек. Госпиталь сможет принимать до 200 человек в смену.

Помимо этого, на территории медицинского городка будет расположен центр судмедэкспертизы, подстанция скорой помощи на девять боксов и медицинский колледж с общежитиями. Планируется, что онкодиспансер примет первых пациентов в 2022 году, остальные подразделения — в конце 2023 года.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с руководителем «Волонтеров медиков» в Севастополе Александрой Шиловой и узнать, что значит для студентов перенос колледжа.

«Получив новое здание, студенты колледжа будут ближе к своей профессии: это повлияет как на учебный процесс, так и на престиж самого учебного заведения. Для студентов появится больше возможностей — они смогут учиться и параллельно проходить практику. У них будет возможность вживую прикоснуться к профессии», — подчеркнула Александра Шилова.

Сколько стоит медкластер?

Общая стоимость всего медкластера составляет порядка 16 миллиардов рублей. Из них в рамках Федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя выделяется 7 млрд 343 млн рублей на больницу скорой помощи. На создание инфекционной больницы заложено 2 млрд 456 млн руб., в онкологический центр вложат 3 млрд 746 млн руб.

Центр судмедэкспертизы — 971 млн руб.

Психиатрическая больница — 200 млн руб.

Подстанция скорой помощи — 135 млн руб.

Под медкластер выделена территория в районе Камышового шоссе. Для строительства будут изъяты 93 участка под ИЖС для государственных нужд, плюс к этому идет уже преобразование и объединение уже существующих земельных участков. Площадь и границы застройки — 59,4 га. Данный участок под строительство выбран неслучайно: это единственный участок необходимой площади, который находится достаточно близко к нужной инфраструктуре.

По согласованию с президентом России, Севастополю позволили не проводить тендеры по 44 ФЗ и выбрать максимально эффективного и компетентного подрядчика, а не того, кто предложил бы самый дешевый вариант.

Таким образом, в июне город заключил контракт на строительство медкластера с дочерней компанией Ростеха «РТ-СоцСтрой». Новый подрядчик уже имеет опыт в этой сфере — в российских городах компания уже построила 12 медцентров и 15 перинатальных центров.

Через тернии к… медкластеру

Появление медкластера в городе севастопольцы ждут уже долгое время. О его создании говорили еще несколько десятков лет назад. С 2016 года проект то не удавалось утвердить, то он не мог пройти госэкспертизу, то не хватало средств. Наконец, осенью 2019 года тогда еще врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проект будущего медучреждения уже готов. Власти приступили к активной работе.

Новый медицинский кластер, без сомнений, станет одним из лучших в России медучреждений, где десятки тысяч пациентов смогут получать качественную и квалифицированную помощь в короткие сроки. Его появление даст мощный толчок развитию здравоохранения Севастополя, ведь сюда власти смогут приглашать ведущих специалистов из других регионов для обучения местных врачей и для решения серьезных медицинских вопросов.