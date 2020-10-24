Министр ЧС Крыма рассказал о рискованной работе спасателей полуострова

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал в комментарии ФАН о сложной работе крымских спасателей, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы помочь людям, попавшим в экстренную ситуацию. А таких случаев в Крыму на порядок больше, нежели в других регионах России.

Дело в том, что полуостров ежегодно посещают миллионы туристов, которые мало знакомы с особенностями активного отдыха в Крыму. Поэтому многие из них нарушают правила техники безопасности, отправляясь в поход в горы или плавать на матрасе в Черном море. На территории республики поисково-спасательные мероприятия осуществляются специалистами ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно — спасательная служба "КРЫМ — СПАС".

В Крыму в беде не бросят

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым, люди попадают в трудные ситуации в самых разных местах: на воде, в горах, в лесу, на трассе в ДТП, дома и так далее — всех случаев не перечислить. Он подчеркнул, что специалисты "Крым — СПАС» ежедневно привлекаются для оказания помощи, начиная от случаев с потерявшимися в горно-лесной местности, заканчивая ситуациями, которые происходят в домашних условиях — зажатие пальцев или невозможность выйти из дома из-за блокирования двери.

"Огромное количество жизней спасено за счет того, что спасатели прибыли незамедлительно. Только с начала текущего года спасатели ГКУ РК "КРЫМ — СПАС" сделали 2450 выездов. Спасли 455 человек, из них более 70 — дети. Причем больше всего выездов (182) осуществили при проведении поисково-спасательных работ (ПСР) природного характера: в горно-лесной зоне, на скалах. 60 раз выезжали для проведения ПСР на воде, 98 раз привлекались для проведения аварийно-спасательных работ при ДТП", — рассказал министр.

Также Сергей Шахов подчеркнул, что при обращении в экстренные службы за помощью специалисты, в частности "КРЫМ — СПАС", в первую очередь пытаются получить как можно больше информации от пострадавшего.

"Если есть возможность связаться с пострадавшими по телефону, то спасатели уточняют место нахождения, возможно, какие-то ориентиры на местности, состояние пострадавших, и дают важные рекомендации, как им себя вести, пока не приехала помощь. В случае ситуации, когда адрес точно известен, главная задача спасателей — как можно быстрее прибыть к месту для оказания помощи", — подчеркнул собеседник издания.

Только современная техника

Для качественной и эффективной работы, говорит Шахов, все девять отрядов ГКУ РК "КРЫМ — СПАС" имеют на вооружении аварийно–спасательные автомобили повышенной проходимости. Они оснащены всем необходимым для проведения спасательных работ: альпинистским снаряжением, водолазным, гидравлическим и другим оборудованием.

Кроме того, в подразделениях созданы внештатная водолазная служба — 55 человек, внештатная газоспасательная служба — 85 человек, группа беспарашютного десантирования — 30 человек, организовано взаимодействие с волонтерским кинологическим спасательным отрядом "Крым" Крымского регионального отделения Российского союза спасателей.

"На вооружении у сотрудников есть самая современная спасательная техника: автомобили, плавсредства, квадроциклы, снегоходы и многое другое. Также имеется учебный водолазно-спасательный центр с барокомплексом, где наших специалистов готовят для работ на сжатом воздухе до 20 метров. При этом совсем недавно на вооружение "КРЫМ — СПАС" поступил мобильный водолазный комплекс для использования при проведении поисково-спасательных работ. Он пополнил парк техники и оборудования крымских спасателей, насчитывающий более сотни единиц различной специализированной техники, которая позволяет проводить поисково-спасательные работы на воде, в горах и в лесу. Оснащение новой техникой "КРЫМ — СПАС" осуществляется на средства бюджета республики и будет продолжаться и в дальнейшем", — сказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Не повторяйте чужих ошибок

По словам Сергея Шахова, этот курортный сезон практически не отличался от предыдущих, за исключением того, что начался немного позднее обычного. Туристы из года в год совершают одинаковые ошибки: забравшиеся на сложные, крутые, осыпные склоны, заблудившиеся и травмированные люди в горах.

"К сожалению, отправляясь на прогулку, туристы не всегда адекватно рассчитывают свои силы и не учитывают особенностей крымского ландшафта. Также были случаи, когда отдыхающие шли купаться в штормовых условиях, не принимая во внимание собственную безопасность. В результате могли погибнуть в воде. Но спасателям удавалось и "поймать" унесенных на матрасах в море. В летний сезон, как правило, специалисты "КРЫМ — СПАС" также сталкиваются с травмами, полученными любителями экстрима: упавшие и зависшие на деревьях парапланеристы, любители дайвинга и так далее", — рассказывает Шахов.

Маленькая Даша — настоящий герой

"Среди самых запоминающихся случаев в этому году, пожалуй, это даже не спасение нашими профессионалами, а спасение маленького Арсения девочкой Дашей. Семилетняя малышка, не раздумывая, бросилась в воду и спасла мальчишку! Мы вместе с членами Крымского регионального отделения организации "Российский Союз спасателей" немедленно приняли решение наградить девочку. Ей был вручен знак отличия ГКУ РК "КРЫМ — СПАС" и множество подарков", — отметил министр.

Друзья познаются в беде

Как заявил Сергей Шахов, в 2015 году в республике была чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за отключения энергоснабжения. Тогда на помощь Крыму пришли все регионы Российской Федерации, и это касалось не только спасателей.

"К счастью таких ситуаций больше не возникало. В МЧС все знают, что если сегодня понадобится помощь, то она придет незамедлительно! Наши спасатели тесно сотрудничают со спасательными службами других регионов, налажено тесное взаимодействие с поисково-спасательной службы Челябинской области, регулярно проводятся совместные сборы. В прошлом году мы организовали тренировочные занятия с Центром по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Уверен, нам есть чем гордиться, поскольку это специалисты, которые привлекаются для самых сложных спасательных операций, в том числе международного уровня. Большое содействие при становлении нашей спасательной службы оказали соседи — "Кубань — СПАС". Это наши большие друзья!"

В конце интервью министр дал семь дельных советов всем туристам и жителям Крыма, как вести себя в экстренных ситуациях и чего не нужно делать.

Отправляясь даже на однодневную прогулку, стоит зарегистрироваться в МЧС. Сейчас это можно сделать онлайн. Спасатели возьмут на учет время вашего возвращения, будут знать о маршруте, предупредят вас о возможных сложностях на маршруте и так далее.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01, 101 или 112.

На 112 можно звонить в любой экстренной ситуации — это единый номер для мобильных телефонов всех операторов. Звонок возможен даже в том случае, если в телефон не вставлена сим-карта или заблокирован за неуплату.