Глава Службы автодорог РК рассказал ФАН, как ремонтируют дороги в Крыму

Руководитель государственного предприятия "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Александр Нефедов рассказал в беседе с корреспондентом ФАН, какие технологии применяются в республике при ремонте и строительстве новых дорог в Крыму и Севастополе, а также о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на территории полуострова.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в рамках реализации национального проекта БКАД до конца текущего года в Крыму будет отремонтировано порядка 400 км дорог. По его словам, в рамках нацпроекта ведется ремонт дорог Бахчисарай — Шелковичное, Нижнегорский — Белогорск, Бахчисарай — Ялта до села Соколиное, Северное — Войково.

Почти как в СССР

"Сейчас в Республике Крым проектируются и ремонтируются дороги в основном по тем нормативам, которые были еще в советское время. Если поднять документы, то примерно 85% пришло из предыдущего госта. Это говорит о том, что еще наши деды делали высокого качества дороги. В советское время, по расчетным данным конструкции дорожной одежды, считали, что хорошо, когда машина проедет по определенному участку дороги миллион раз. Сейчас же этот показатель увеличился в 15 раз. И это по той методике, которая была заложена еще ранее. Нельзя сказать, что произошли какие-то революционные изменения. Самое главное, что изменилось, — это появились современные материалы, конструкции и смеси, которые позволяют делать дороги более износостойкими", — заявил руководитель госпредприятия "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

Украина не следила за дорогами

Александр Нефедов подчеркнул, что в советское время в Крыму были построены уникальные дорожные объекты: дорога между Бахчисараем и Ялтой, которая проходит через плато Ай-Петри. Кроме того, есть уникальная дорога Судак — Новый Свет, где открываются красивейшие виды, ведь дорога практически проходит по отвесным склонам.

"Наши деды были очень грамотным и сильными строителями, которые создали все эти объекты. Однако до 2014 года фактически все эти дороги и объекты были приведены в разрушенное состояние. Усталость и деформация дорожной одежды была настолько высока, что она буквально разваливалась в руках", — сетует собеседник ФАН.

Работы не будут останавливаться

В пресс-центре «Безопасных и качественных автомобильных дорог» рассказали корреспонденту ФАН, что на реализацию нацпроекта БКАД в 2020 году было выделено почти 3,2 млрд рублей, из которых 2,6 млрд — средства дорожного фонда Республики Крым, 562 млн — средства федерального бюджета. При этом на реализацию нацпроекта БКАД в Крыму и Севастополе в 2021 году выделено более 5,5 млрд рублей.

"В 2021 году масштаб ремонтных дорог в Крыму будет не меньше, чем в этом году, потому что в значительной мере будет увеличено финансирование", — добавил Нефедов.

При этом, по данным БКАД, для достижения целевых показателей в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" необходимо отремонтировать не менее 215 км покрытия, из них порядка 185 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, и не менее 30 км покрытия улиц и дорог городя Симферополя и Симферопольского района.

Прямиком к российским стандартам

По словам собеседника издания, сейчас дороги в Крыму и Севастополе приводятся постепенно к российским стандартам, чем занимаются компании ЗАО "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД), АО "Центродорстрой" и "Региональная строительная компания — Юг". Гарантийный срок на ремонт дорог составляет четыре года.

В «Безопасных и качественных автомобильных дорогах» вместе с этим подчеркнули, что качество работ контролируется привлеченными организациями, выполняющими функции строительного контроля. Также качество работ и примененных материалов проверяется дорожно-строительными лабораториями строительного контроля, подрядчика и Службой автодорог.

"Мало построить хорошую дорогу, ее еще надо сохранить. Это очень важно. При этом проектированием у нас чаще всего занимаются континентальные предприятия. Мы стараемся, чтобы это были сильные предприятия, как те, которые проектировали трассу "Таврида", — подчеркнул Нефедов.

По словам специалиста, после открытия трассы "Таврида" стало намного легче работать, поскольку появились новые грузовые и автомобильные сообщения. При ремонте были подобраны такие конструкции и составы асфальтобетонных смесей, которые бы подошли под местные дорожно-строительные материалы.

"Это дает возможность экономить бюджетные средства, развивать регион и строить больше объектов инфраструктуры. То есть мы за меньшие деньги получаем больший эффект", — сказал Нефедов.

Кроме того, продолжил собеседник издания, с этого года "Служба автомобильных дорог Республики Крым" по поручению Сергея Аксенова дополнительно загружается ремонтом внутри муниципалитетов Симферополя и Симферопольских районов, Керчи, Алушты, Ялты и Первомайского района. Это межмуниципальные дороги и те, которые ремонтируются в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сколько привлечено рабочих?

Также корреспондент ФАН во время интервью с Александром Нефедовым постарался выяснить, сколько сейчас задействовано рабочих при ремонте дорог в Крыму и Севастополе:

"Это достаточно сложный вопрос. Дело в том, что мы в основном проводим конкурсную процедуру и поручаем нашим подрядчикам данные работы. Так, например, при строительстве трассы "Таврида" в сутки, при самой активной фазе работ, на стройплощадке находилось до 2000 рабочих одновременно. Думаю, что сейчас количество задействованных дорожных рабочих соизмеримо с тем, сколько и при строительстве "Тавриды", — сообщил Нефедов.

Как в Крыму решается вопрос с пробками?

Автомобильные пробки в Крыму в летний период — еще одна актуальная проблема, однако она уже фактически решена за счет открытия трассы "Таврида", говорит Нефедов. До 2024 года "Тавриду" свяжут высококачественными современными дорогами с другими городами и курортами Крыма, то есть проблема пробок решается комплексно.

"Раньше на дороге в Феодосии можно было четыре часа простоять в пробке — местные об этом прекрасно знают. Теперь такой проблемы больше нет — она была решена еще тогда, когда мы запустили только две полосы трассы "Таврида". Сейчас, когда открыты все полосы трассы, движение там стало максимально комфортным. Также решена проблема пробки со стороны аэропорта в Симферополе и так далее", — объясняет Нефедов.

В Крыму остались две большие пробки — в Саках и Ялте. Сейчас есть большой проект, который решит давно существующую проблему для Сак — это строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный, которое должно завершиться к старту следующего курортного сезона. То есть уже в следующем году пробки там тоже будут ликвидированы.

"Самая тяжелая ситуация в Ялте, потому что расшириться там особо некуда из-за особенностей городских дорог, поэтому проблема с пробками будет пока решаться схемой организации дорожного движения", — подытожил руководитель государственного предприятия "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Александр Нефедов в комментарии ФАН.

Отметим, ранее министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов заявил, что проект реконструкции и строительства дороги, которая свяжет новую трассу "Таврида" с Ялтой, включат в Федеральную целевую программу и реализуют до конца 2023 года. За счет этого появятся новые транспортные развязки, а транзитный транспорт пойдет в обход городов, чтобы не нагружать местные дорожные развязки.

Завершение экспертизы и начало строительства развязки запланированы на 2021 год. Кроме того, отремонтируют и все три участка трассы Бахчисарай — Ялта, которая проходит через одно из самых популярных среди туристов мест — плато Ай-Петри.

Отметим, во время этого интервью Нефедов узнал, что был уволен главой Крыма Сергеем Аксеновым, когда тот проводил рабочую поездку по Симферопольскому району. Однако официальный приказ еще не опубликован.