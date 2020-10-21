Уникальный заплыв из Новороссийска в Севастополь стартовал в Черном море

Новороссийск, 21 октября. Уникальный заплыв Победы, который финиширует 7 ноября в Севастополе, стартовал в Новороссийске. Международный заплыв посвящен 75-й годовщине Великой Победы Советского Союза в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

На привал участники эстафеты будут заходить в прибрежные города, станицы Кубани и Крыма. Здесь они передадут знамя и посетят исторические места.

«Это самый протяженный заплыв в России. В этом году он составит 555 км, участвуют 25 спортсменов. Эстафета сложна и технически, и физически. Одно дело — плыть по реке, другое — по морю, да еще и почти тысячу километров», — рассказал корреспонденту ФАН один из организаторов Александр Брылин.

Впрочем, в силах спортсменов никто не сомневается. В команде есть марафонцы, рекордсмены, имена которых занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

«Вода теплая, 22 градуса!» – отправляют в Сеть первые фото и свои комментарии участники эстафеты.

Это Дмитрий Заика. Плыл с факелом олимпийского огня в составе команды «Амурских моржей» в январе 2014 года. Пересекал Босфор Восточный, Татарский и Берингов проливы, за последний попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ему приходилось плыть в 4-балльный шторм при температуре воды +2 градуса. Личный рекорд — 18 километров за 5 часов 20 минут.

Александр Брылин и Андрей Агарков в 2018 году покорили воды Антарктиды, преодолев 1 километр в воде при отрицательной температуре в -1,8 градуса. Желающих проплыть эту дистанцию было больше сотни, но лишь четырнадцати участникам удалось это сделать.

В прошлом году спортсмены совершили не менее экстремальные заплывы — 134 километра от Чукотки до Аляски и 66 километров от Сахалина до Хоккайдо. Черное море для них теперь, что парное молоко.

«Подготовка к Черноморской эстафете проводилась долгая и серьезная. Как вы помните, финал заплыва планировался на 9 мая 2020 года, но, в силу ограничений, его перенесли. 7 ноября — тоже значимая дата. В этот день в 1941 году проходил парад на Красной площади, поднявший боевой дух солдат в разгар битвы за Москву», — рассказал ФАН председатель регионального отделения ДОСААФ России республики Крым Андрей Попов.

Шхуну со спортсменами сопровождают катера, судно со спасателями и врачами.

Из-за шторма эстафета может быть ненадолго приостановлена, на этот случай организаторами предусмотрен запас времени. Мероприятие пройдет без пафоса и помпезности, поскольку массовые скопления людей на сегодня запрещены.