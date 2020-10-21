Продажа алкоголя в многоэтажках попала под запрет в Севастополе

На прошедшем заседании Законодательного собрания Севастополя депутаты приняли закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях общественного питания, находящихся в многоквартирных домах.

Инициатором данного закона выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Создание закона обусловлено тем, что в последнее время в городе увеличилось количество жалоб на нарушения, связанные с продажей спиртных напитков в кафе и барах, находящихся в многоквартирных домах. Некоторые «наливайки» или «рюмочные», расположенные на первых этажах многоквартирных домов, стали острой проблемой горожан.

Поэтому вскоре требования к площади «рюмочных» изменятся. В помещениях площадью менее 50 метров продавать спиртные напитки будет нельзя. Те же места общественного питания, которые захотят продолжить свою деятельность, переедут в более просторные помещения.

Корреспондент ФАН пообщался с руководителем СРОО «Трезвый Севастополь» Владиславом Босовым о принятии закона.

«Это решение заметно на большинство севастопольцев не повлияет, многие этого даже не заметят, кроме тех, у кого подобные питейные заведения располагались под окнами. Для них жизнь станет намного спокойнее и тише. Также заметят улучшения «гости» этих заведений и их семьи. Все они будут искать альтернативу. Кто-то продолжит себя травить, но для этого надо будет больше напрягаться, а кто-то, может, предпочтет это другому времяпрепровождению, более здоровое и интересное», — говорит общественник.

Вместе с этим Владислав Босов подчеркивает, что подобный запрет приведет к снижению общего употребления алкоголя и, следовательно, к снижению преступности в городе.

«Это произойдет потому, что алкоголь, прежде всего, наркотическое вещество, которое провоцирует людей на неадекватное поведение. По статистике, чем более жесткие ограничения вводят на алкоголь в регионах, тем ниже там становится преступность, увеличивается рождаемость, растет средняя продолжительность жизни», — комментирует Босов.

В городе уверены, что благодаря ограничению продажи алкоголя в подобных заведениях, Севастополь станет немного чище и культурнее, а выбранный курс Михаила Развожаева будет поддерживаться и развиваться. Ведь заведения такого рода привлекают неблагополучный контингент, что приводит к агрессии со стороны общественности.

Напомним, ранее подобную инициативу властей реализовали в Санкт-Петербурге. Запрет касается продажи алкоголя в кафе с залами площадью менее 50 кв. м.

С 5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в заведениях, площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Властям регионов предоставляется право увеличивать минимально возможную площадь таких заведений, а также вводить полный запрет на реализацию алкогольной продукции в жилых домах.